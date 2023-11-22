«مراکز افق» در جوار بقاع متبرکه استان سمنان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ستار علیزاده صبح چهارشنبه در دیدار با مدیر صندوق قرض الحسنه وقف ماندگار استان سمنان به میزبانی دفتر خود، ضمن اشاره به اجرای دو طرح ویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی در مجموعه اوقاف استان بیان کرد: راه اندازی مراکز افق و همچنین کارگاه‌های شمیم خدمت دو طرح ویژه‌ای هستند که در استان اجرایی و دنبال شده‌اند.

وی از راه‌اندازی مراکز افق در جوار بقاع متبرکه برای توسعه فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی خبر داد و افزود: در این مراکز فعالیت‌های اجتماعی، تبیینی خوبی در کنار برنامه‌های فرهنگی و قرآنی به مردم ارائه می‌شود.

مدیرکل اوقاف استان سمنان با بیان اینکه کارگاه‌های شمیم خدمت، تحت نظر مراکز افق بقاع متبرکه نیز در استان فعالیت دارند، گفت: می‌توانیم با ارائه تسهیلات از طریق صندوق وقف ماندگار، این کارگاه‌ها را تقویت کرده تا در حوزه ایجاد اشتغال عملکرد بهتری را داشته و جمعیت هدف بهتری را پوشش دهند.

علیزاده همچنین با بیان اینکه بر اساس سیاست‌های جدید سازمان اوقاف صندوق وقف ماندگار بازوی کمکی این سازمان برای توانمندسازی افراد بی‌بضاعت و خود اشتغالی آنها است، گفت: وجود صندوق قرض الحسنه وقف ماندگار در استان ظرفیت بسیار خوبی است و باید تلاش شود تا فعالیت این صندوق روز به روز گسترش یابد.

به گزارش مهر، یکی از کارکردهای صندوق وقف ماندگار اعطای تسهیلات و مهارت برای اشتغال نیازمندان است.