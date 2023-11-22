هرکس دل در گروه انقلاب اسلامی دارد بسیجی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی محمد اکبری صبح امروز در جلسه معارف مدیران چهارمحال و بختیاری با اشاره به شعار هفته بسیج «بسیج، امید ملت ایران» گفت: به مناسبت هفته بسیج در سطح کشور به تبع آن در استان چهارمحال و بختیاری، بخشی از عملکرد بسیج به نمایش گذاشته می‌شود و به همین مناسبت ۱۵۶۰ برنامه در سطح استان چهارمحال و بختیاری در قالب طرح اعتلای ۱۰ ساله بسیج و در قرارگاه‌های ۱۱ گانه ای که در این طرح پیش بینی شده، اجرا می‌شود.

فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم (ع) با یادآوری فرمایشات رهبر معظم انقلاب «بسیج پاره تن مردم است»، اظهار کرد: بسیج هیچ فاصله‌ای با مردم ندارد. بسیج از بطن مردم و در درون مردم است. هرکسی دل در گرو انقلاب اسلامی داشته باشد، بسیجی است.

وی با تقدیر از حماسه آفرینی‌های اخیر مردم ولایتمدار چهارمحال و بختیاری در حمایت از مردم مظلوم غزه و استقبال از خادمین خود در مجموعه حاکمیتی نظام خصوصاً ریاست محترم جمهور در سفر به استان، تأکید کرد: همه اینها را مدیون عزیزان بسیجی می‌دانیم و مردمی که پای کار انقلاب هستند و بسیجی اند.

سردار اکبری در تشریح بخشی از عملکرد بسیج در استان چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به اینکه بسیج دارای اقشار مختلفی است و کمتر جایی است که پایگاه بسیج نداشته باشد، علاوه بر موضوعات فرهنگی، اجتماعی، دفاعی و امنیتی و نظامی، در راستای خدمت رسانی به مردم، سپاه و بسیج در عرصه‌های مختلف حضور داشته است.

وی گفت: در بحث جوانی جمعیت و خدمت به زوج‌های نابارور ۲۳۰ خانواده، خدمت به ۱۵۰ نفر از بیماران مبتلا به بیماری‌های صعب العلاج، دیدار و سرکشی از ۱۹۵۰ خانواده شهید (که ابلاغ ۱۵۰۰ خانواده بوده ولی با همکاری ادارات و نهادها به ۱۹۵۰ خانواده افزایش یافت)، دیدار و سرکشی از ۱۸۴ خانواده معسر همراه با کمک‌های بلاعوض، برقراری حقوق برای ۷۴۲ رزمنده بسیجی که فاقد هرگونه درآمدی بودند، توزیع بیش از ۳۲۰ هزار بسته معیشتی با همکاری نهادهای حمایتی و بسیج بین نیازمندان استان، از جمله اقدامات انجام شده است.

سردار اکبری افزود: اعزام ۲۲۰ گروه جهادی به مناطق محروم، تعمیر و تکمیل ۱۵۰ مسکن محرومان و مددجویی، تهیه و تأمین ۳۶۵۰ سری جهیزیه برای زوج‌های نیازمند، آبرسانی به ۱۵۶ روستا در قالب قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام که پیشرفت بیش از ۷۰ درصدی دارند و به محض تکمیل افتتاح می‌شوند، احداث ۱۰۰ پروژه سرویس بهداشتی در مناطق محروم، اشتغالزایی که جز وظایف قرارگاه محرومیت زدایی و بسیج سازندگی است با اعطای ۹۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به کمک بانک‌های متعدد در استان چهارمحال و بختیاری، از دیگر فعالیت‌های بسیج می‌باشد.

وی راه اندازی قرارگاه فرزند آوری و جوانی جمعیت در قالب طرح سپهبد شهید حاج قاسم سیلمانی توسط بسیج جامعه پزشکی استان، تکمیل و سازماندهی گردان‌های بیت المقدس، امام علی علیه السلام، کوثر و امام حسین علیه السلام، اجرای گشت‌های رضویون برای تأمین امنیت پایدار و افزایش احساس آرامش مردم با همکاری بسیجیان و نیروی انتظامی، راه اندازی گردان‌های سایبری، تفاهم نامه برای عارضه یابی بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی در استان چهارمحال و بختیاری توسط بسیج اقشار مهندسین صنعت و کارگری، سازماندهی گروه‌های صالحین توسط تعلیم و تربیت نیروی انسانی بسیج باحضور مربیان و اساتید و استادیاران که اغلب از ائمه جمعه و جماعت می‌باشند، را از بخش‌های دیگر عملکردی بسیج در استان برشمرد.

فرمانده سپاه حضرت قمربنی هاشم (ع) درادامه با تقدیر ویژه از همراهی و همکاری اصحاب رسانه استان چهارمحال و بختیاری و صدا و سیما با سپاه و بسیج، خاطرنشان کرد: بکارگیری ۱۹ گروه جهادی طلاب و نشست‌های بصیرتی مجازی و حقیقی، تقدیر از کارگران نمونه، سازماندهی هسته‌های علمی در پایگاه‌های بسیج و تجهیز و راه اندازی مراکز رشد علمی در شهرستان‌های مختلف، برگزاری بیش از ۶۰۰ یادواره شهدای خانگی، محله‌ای، حوزه‌ای و شهرستانی، غبارروبی بیش از ۲۹۰ گلزار شهدا و برپایی ایستگاه‌های سلامت و ارائه خدمات مشاوره‌ای و درمانی به تعداد ۶۴ هزار و ۱۸۷ نفر، اعزام تیم‌های آموزشی بهداشتی و درمانی در قالب طرح شهید رهنمون به مناطق مختلف استان، و ساخت و تحویل تعداد سه حوزه بسیج و ۱۲ سوله صالحین، فعالیت قرارگاه تحقق محله اسلامی در سطح سپاه استان، از دیگر اقدامات انجام شده با حضور بسیجیان است.