بسیج یک نگهبان سربلند برای ملت و حامی مستضعفان جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی قاسمی صبح چهارشنبه در همایش تبیینی معجزه مادری با موضوع عملیات فرهنگی تبلیغی فاطمیه (س) اظهار کرد: افتخار ما این بوده که به عنوان یک بسیجی در ادارات پرچمداری می کنیم.

وی با اشاره به فرمایشات امام (ره) در مورد بسیج مبنی بر اینکه «افتخارم در این دنیا این بوده که یک بسیجی هستم و دست دست تک تک شما بسیجیان را می بوسم و از خداوند می خواهم که من را با شما محشور کند و اگر مسئولان نظام از شما بسیجیان غفلت کنند به آتش دوزخ الهی خواهند سوخت» گفت: این تعابیر بسیار تکان دهنده است.

مسئول بسیج ادارات خراسان جنوبی با بیان اینکه مقام معظم رهبری سال گذشته در سالروز تأسیس بسیج مستضعفان فرمودند «شأن و جایگاه بسیج بالاتر از یک مجموعه نظامی بوده، بسیج یک فرهنگ، گفتمان و تفکر است» افزود: بسیج در واقع گفتمان خدمت بی منت به جامعه، اجتماع و مردم بوده، تفکری که نمی نشیند تا به او بگویند که چکاری انجام دهد و فرهنگی که در همه عرصه ها بروز و ظهور دارد.

قاسمی یادآور شد: عمر ۴۴ ساله بسیج این را ثابت کرده که بسیج همیشه به عنوان یک نگهبان سربلند برای مردم و نظام و امین و وفادار به امامین انقلاب، فدایی ملت، حامی مستضعفان و دشمن مستکبران بوده و این همه آنچیزی بوده که از بسیج انتظار می رود.

وی به تکلیف بسیجیان در حال حاضر اشاره داشت و افزود: مقام معظم رهبری سال گذشته چند نصحیت بسیجیان را فرمودند «بسیجی شده اید مبارک باشد، اما بسیجی بمانید و قدر خود را به عنوان بسیجی بدانید، رشد معنوی خود را اندازه گیری کنید، نترسید، نهراسید شما برترید اگر ایمان دارید و آینده متعلق به جمهوری اسلامی و نظام اسلامی است».

مسئول بسیج ادارات خراسان جنوبی به موضوع جهاد تبیین اشاره داشت و گفت: رهبری جهاد دیگری را علاوه بر جهاد تبیین برای مادران تعریف کرده اند و آن جهاد فرزندآوری است.

قاسمی با بیان اینکه چالش آینده کشور موضوع جمعیت است، افزود: علی‌رغم همه اقدامات فرهنگی و امتیازاتی که در این دولت تعریف شده اتفاق خاصی در بحث جمعیت در کلان کشور نیافتاده و اگر به همین میزان رشد جمعیت پیش رویم در سال ۱۴۲۰ رشد جمعیت ایران متوقف خواهد شد و در سال ۱۴۸۰ جمعیت ۸۵ میلیونی امروز کشور به ۳۵ میلیون نفر خواهد رسید.

وی یادآور شد: خانواده بر حول محور مادران قرار دارد و امیداست به عنوان خادمین ملت در دستگاه های اجرایی در حوزه جهاد تبیین و گفتمان بیانات انقلاب که کجا بوده ایم و به کجا می خواهیم برسیم به ویژه برای نسل آینده پیشگام باشیم.

مسئول بسیج ادارات خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در اغتشاشات سال گذشته غالب جمعیتی که به خیابان ها آمدند جمعیت جوان با سنی بین ۱۸ و ۳۲ سال بودند، اضافه کرد: دلیل این امر این بوده که تاریخ انقلاب و خدمات نظام را برای نسل جوان بازگو نکرده ایم.

قاسمی با بیان اینکه در حال حاضر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مانند خورشیدی تابان در دنیا خودنمایی می کند و آمریکا این موضوع را به خوبی فهمیده و درک کرده است، بیان داشت: همچنان که کارشناسانشان می گویند مبارزاتی که امروز توسط نیروهای مقاومت و حماس و غیره در سطح دنیا اتفاق می افتد اصل نیست بلکه اصل ماجرا جمهوری اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: قدر خون شهدا را به خوبی بدانیم و رسالت و مأموریت خود را در پیاده سازی مطالبات مقام معظم رهبری به درستی انجام دهیم‌.