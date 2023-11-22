جبهه مقاومت الگوی زودرس فروپاشی اسراییل را ارائه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار محسن کریمی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اداری شهرستان دلیجان، اظهار کرد: پیروزی انقلاب اسلامی در دنیا تحول بزرگی ایجاد کرد و این مهم با توکل بر خدا و همراهی مردم به عنوان سرمایه‌های اجتماعی نظام محقق شد.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت با بیان اینکه امنیت ملی ایجاب می‌کند همیشه در مقابل دشمنان هوشیار باشیم، افزود: ما در کنار مظلومین دنیا هستیم اما در حوادث غزه این خود مردم فلسطین هستند که تصمیم گرفته‌اند در مقابل دشمن ایستادگی کنند و بدون شک پیروزی نهایی از آن مردم غزه است.

سردار کریمی تاکید کرد: اسرائیل آمریکای کوچکی است که برای تسلط به این منطقه ساخته شده و بیش از هفتاد سال است که عرصه را مردم فلسطین تنگ کرده است.

وی گفت: جبهه مقاومت در غزه یک الگوی زودرس فروپاشی اسرائیل را ارائه کرده است و افسانه شکست‌ناپذیری اسرائیل با عملیات حماس به فنا رفت.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: استکبار جهانی که امپریالیسم رسانه‌ای را در اختیار دارد با ابزار فضای مجازی چنان رعبی ایجاد کرده که قدرت بازدارندگی را به رخ می‌کشیدند اما اکنون اسرائیل شکست خورده و جبهه مقاومت پیروز میدان است.

سردار کریمی گفت: در عملیات طوفان‌الاقصی ۲ هزار رزمنده حماس حضور داشتند که مسلح به سلاح ایمان بودند و این عاملی که باعث شد تا هراس نداشته باشند، معنویت بود.

وی بیان کرد: دشمنان اسلام راهبرد خود را در مقابله با انقلاب اسلامی جنگ شناختی می‌دانند و در این میدان اعتقادات و باورهای ملت را نشانه گرفته‌اند.

سردار کریمی گفت: در هیچ زمانی همچون اکنون، دنیا علیه صهیونیست بسیج نشده و به رغم تمامی سانسورها، ندای مظلومت این ملت به گوش جهانیان رسیده است.