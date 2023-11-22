افزایش ۴ برابری بودجه ساخت فیلم های کوتاه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آذرپندار ظهر چهارشنبه در جمع فعالان سینمایی گیلان با اشاره به افزایش ۴ برابری بودجه طی ۲ سال گذشته اظهار کرد: علی رغم افزایش بودجه برای ساخت فیلم‌های کوتاه اما کفاف هزینه‌های تولید آن را نمی‌دهد.

وی با تاکید به اینکه نقش سینمای جوان در تولیدات کمک هزینه است، افزود: سقف پرداختی مشخص در انجمن سینما پایین است و باید افزایش پیدا کند.

آذرپیما اضافه کرد: با توجه به ظرفیت استان گیلان در فیلمسازی تمام سعی و تلاش سینما جوان برای افزایش تولیدات خواهد بود و این استان در بودجه بندی در جایگاه دوم قرار دارد.

نگاه یکسانی نسبت به مؤسسات و انجمن سینمایی وجود دارد

«امیر حسین طاهری» مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان در این نشست با اشاره به اینکه نگاه یکسانی نسبت به مؤسسات و انجمن سینمایی وجود دارد، گفت: ارشاد در حد توان حامی اهالی سینما خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید به رسیدگی به همه امور هنرمندان افزود: نشست‌های تخصصی بیشتری در حوزه سینما در آینده خواهیم داشت.