۱ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۵

دعوت FIVB از داورزنی برای شرکت در شورای لیگ ملت‌ها

فدراسیون جهانی والیبال از محمدرضا داورزنی برای حضور در شورای لیگ ملت‌ها دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، شورای لیگ ملت‌ها روز چهارشنبه ۲۹ آذر در مقر فدراسیون جهانی والیبال در سوئیس برگزار خواهد شد که فابیو آزوددو دبیرکل فدراسیون جهانی والیبال با ارسال نامه‌ای از دکتر محمدرضا داورزنی برای شرکت در نشست شورای لیگ ملت‌های ۲۰۲۴ دعوت کرد.

در این نشست قرار است در خصوص تغییر فرمت برگزاری، بررسی پیشنهادات و شرایط میزبان‌ها و امور مربوط به این رقابت‌ها با توجه به در پیش بودن المپیک ۲۰۲۴ بحث و تصمیم گیری شود.

لازم به ذکر است مسابقات لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۴ آخرین سکوی کسب سهمیه بازی‌های المپیک پاریس برای تیم ملی والیبال کشورمان و دیگر کشورهای بازمانده از این رقابت‌ها خواهد بود که در پایان مرحله مقدماتی این مسابقات براساس رنکینگ تیم‌های برتر در رده‌بندی، پنج تیم جواز حضور در بازی‌های المپیک سال ۲۰۲۴ را کسب خواهند کرد.

کد خبر 5947448
سیده فرزانه شریفی

