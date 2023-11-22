عباس تخم افشان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۳۰ تن شکر تنظیم بازار با نرخ مصوب دولتی در شهر گناوه و روستاهای بخش مرکزی و ریگ این شهرستان در روز پنج شنبه، دوم آذر ماه جاری توزیع میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گناوه افزود: از این میزان شکر ۲۰ تن در روستاهای بخش مرکزی، ۴ تن و ۴۰۰ کیلوگرم در روستاهای بخش ریگ و پنج تن و ۶۰۰ کیلوگرم در شهر گناوه توزیع خواهد شد.
وی گفت: قیمت مصوب هر کیلوگرم شکر تنظیم بازار ۲۸ هزار تومان است که در روستاهای شهرستان توسط عاملین تعیین شده طبق لیست مورد تأیید بخشداریهای مرکزی و بخش ریگ توزیع میشود.
تخم افشان بیان کرد: شکر توزیعی در شهر گناوه نیز به صورت بسته ۵ کیلوگرمی در فروشگاه شهروند در مرکز بازار روز گناوه جهت نیاز شهروندان توزیع خواهد شد.
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