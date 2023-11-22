آژیر خطر حمله موشکی و پهپادی به ایلات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کانال ۱۴ رژیم صهیونیستی از صدای آژیر خطر در ایلات به دنبال حمله با موشک کروز خبر داد.

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی رهگیری موشک کروز شلیک شده به سمت فلسطین اشغالی شد.

بر اساس این گزارش، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پدافند هوایی در ام الرشراش ایلات برای مقابله با موشک‌های کروز شلیک شده از یمن فعال شده است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم از شنیده شدن صدای آژیر خطر در ایلات به دنبال نفوذ پهپاد خبر دادند.

این در حال استکه ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که جنگنده این رژیم موشک کروز شلیک شده به سمت فلسطین اشغالی را رهگیری کرده است.