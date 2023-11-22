برخی مسوولان تعریف نادرستی از مسوولیت اجتماعی صنایع دارند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام شکوری شامگاه چهارشنبه در آئین گشایش هجدهمین نمایشگاه بینالمللی سنگ، معادن، ماشینآلات و صنایع وابسته با انتقاد از تعریف نادرست مسؤولان از نقش صنایع در مسوولیتهای اجتماعی اظهار داشت: ایجاد اشتغال، استفاده از فناوریهای جدید برای حفظ محیط زیست، افزایش بهرهوری، استفاده از نوآوری، ارائه خدمات مناسب، کاهش قیمت تمام شده در شمار مسؤولیت اجتماعی شرکتها و صنایع است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که دولت خواستار ایجاد زیرساختها از سوی صنایع است و ممکن است سهامداران بتوانند از سهم خود انفاق کنند، اما نمیتوان چنین انتظاراتی را در مجمع شرکتها تصویب کرد.
شکوری خاطرنشان کرد: پیشنویسی از مسوولیتهای اجتماعی صنایع تعریف شده که قرار است تبدیل به قانون شود، بر این اساس دولت در سند آمایش سرزمینی مکان ایجاد زیرساختها را مشخص خواهد کرد و فعالان اقتصادی موظف هستند هزینه ایجاد این زیرساختها را بپردازند.
وی با اشاره به کمکهای وزارت خارجه به توسعه صادرات، اظهار کرد: مسؤولان این وزارتخانه باید بستر را برای توسعه صنعت سنگ فراهم کنند، نخستین گام برای توسعه صادرات صنعت سنگ گرفتن ویزا یا روادید است، در حالی که گاهی فعالان صنعت سنگ برای دریافت روادید از سفارت چین و ایتالیا نیز دچار مشکلاتی هستند و ناچار به کمک گرفتن از واسطهها میشوند.
رئیس انجمن سنگ ایران با اشاره به کاسبی یک میلیون یورویی واسطهها برای صدور روادید، تاکید کرد: اگر مشکل روادید حل شود، لطف بزرگی به صادرکنندگان سنگ شده است؛ در گام بعدی لازم است که کنسرسیومها عرصه حضور در بازارهایی مانند اروپا و آمریکا را برای ما فراهم کنند.
شکوری یکی از وظایف مهم تولیدکنندگان را تولید محصولات با قابلیت عرضه در بازارهای جهانی دانست و گفت: امیدوارم این نشستها نقطه شروعی باشد تا دور هم جمع شویم و با همافزایی برای صنعت سنگ ایران که اکنون در رتبه پنجمین تولیدکننده جهان است، شرایطی فراهم کنیم که به ظرفیت تولید سی میلیون تن و قرار گرفتن در رتبه دوم و سرآمد جهان برسد.
وی گفت: با همافزایی میتوان شرایطی فراهم کرد که صنعت سنگ ایران از رتبه پنجمین تولیدکننده جهان به ظرفیت تولید ۳۰ میلیون تن و قرارگرفتن در رتبه دوم و سرآمد جهان برسد.
وی ادامه داد: نمایشگاه شو روم صنعت سنگ به شمار میآید، بخشی از مشکلات این صنعت در اختیار ما نیست و تحت تأثیر محیط پیرامونی ایجاد شده که با وجود تلاش برای حل آنها، توفیق چندانی نداریم.
شکوری ریشه بخش دیگر مشکلات این صنعت را داخلی دانست و گفت: برای رویارویی با انواع مسائل باید اقداماتی مانند مصوبه پرداخت یک و نیم درصد فروش به دولت، وضع مالیات سنگین، افزایش حقوق دولتی، ممنوعیتهای صادرات، پیمان سپاری ارزی که قیمت ارز را برای فعالان اقتصادی پایینتر از بازار تعیین میکنند و همچنین قطع ارتباط مالی با دنیا بخاطر تحریمها و ناتوانی در باز کردن ال سی، انجام دهیم.
رئیس انجمن سنگ ایران وظیفه فعالان اقتصادی را پیدا کردن مسیر توسعه بیان کرد و ادامه داد: این اقدامات، هزینههای تولید را برای ما سنگین میکند.
شکوری خاطرنشان کرد: وقتی نفت را به عنوان ثروت کشور میفروشیم، مالیات را سنگینتر میکنیم، اما کفاف هزینههای کشور را نمیکند، نمیتوانیم شرایطی فراهم کنیم که فعالان اقتصادی دسترسی به ماشینآلات، جاده و بنادر خوب برای صادرات محصول داشته باشند.
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