پرداخت معوقات پرستاران تا دو هفته آینده/ عذرخواهی بیمه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی ناصحی افزود: هزینههای ۶ ماه اول امسال که جزو معوقات تعرفه گذاری پرستاران کشور است تا ۲ هفته آینده پرداخت میشود.
وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه، بیش از ۱,۲۰۰ میلیارد تومان را در اختیار وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت قرار میدهد تا مطالبات پرستاران سراسر کشور مربوط به نیمه اول امسال پرداخت شود.
ناصحی با بیان اینکه هماهنگی برای پرداخت معوقات پرستاران در نیمه دوم سال در حال انجام و پیگیری است، گفت: ما از پرستاران بابت تأخیر در پرداخت تعرفه گذاری عذر میخواهیم و امیدواریم از این پس به موقع منابع در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی قرار گیرد تا پرداختها به موقع به جامعه پرستاری انجام شود.
