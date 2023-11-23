پیش بینی وضعیت جوی کشور در پایان هفته/وزش باد شدید و رگبار

به گزارش خبرگزاری مهر، روزهای پنج شنبه و جمعه (۲ و ۳ آذر ۱۴۰۲)، استقرار جوی غالباً پایدار در بیشتر مناطق کوهستانی، وزش باد و در قلههای مرتفع گاهی وزش باد شدید؛ پیش بینی میشود.
پنج شنبه در ارتفاعات شمال غرب، البرز و خراسان شمالی وزش باد شدید و بهصورت موقتی وزش باد خیلی شدید، بارشهای پراکنده در ارتفاعات البرز، ارتفاعات زاگرس جنوبی و بخشهای جنوبی کشور ارتفاعات کرمان پیشبینی میشود. شدت این بارشهای رگباری همراه با رعدوبرق و احتمال تگرگ در ارتفاعات شمال هرمزگان خواهد بود.
همچنین، در ارتفاعات شمال تهران آسمان آفتابی و گاهی وزش باد، طی ساعات بعدازظهر و غروب افزایش ابر و سرعت وزش باد پیشبینی میشود.
با توجه به بارش برف طی روزهای گذشته به ویژه در ارتفاعات زاگرس و البرز و شمالغرب، وزش باد شدید میتواند منجر به ایجاد کولاک سطحی، کاهش دید و اُفت دما شود.
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