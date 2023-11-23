دشمنان از تمدن بزرگ اسلامی هراس دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی پیش ازظهر پنجشنبه در همایش جهاد تبیین در ساری با اشاره به اینکه امروز شاهد نسل چهارم انقلاب اسلامی هستیم، افزود: انقلاب اسلامی از انقلاب‌های طوفانی و پرحادثه داخلی و بین المللی شده است.

وی با عنوان اینکه انقلاب اسلامی جلوی قدرت‌های جهان ایستاد و آن را ذلیل و عصبانی کرده است، افزود: تفکر الهی و اندیشه انقلابی سبب هراس دشمنان شده است و دشمنان از اینکه بسیجیان با دست خالی تانک‌ها را خلع سلاح می‌کنند، می‌ترسند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با عنوان اینکه بازگشت ملت ایران به ارزش‌ها و اعتقادات سبب حل مشکلات می‌شود، افزود: سیاهه نمایی علیه اعتقادات مذهبی روش اصلی دشمنان است.

رضایی با بیان اینکه هدف دشمنان است که راه خود را گم کنیم واز این رو جنگ اقتصادی علیه ما را شروع کردند، افزود: دشمنان در تلاش هستند تا اعتماد به نفس، ایمان و اندیشه اسلامی را از ما ببرند.

وی با عنوان اینکه دشمنان از تمدن بزرگ ایران اسلامی هراس دارند، به اهمیت ترویج جهاد تبیین اشاره کرد و نقش طلاب بسیجی را مهم‌تر دانست و با محکوم کردن جنایات اسرائیل در غزه و فلسطین گفت: انگلیس و آمریکا تاکنون میلیاردها دلار در فلسطین برای جلوگیری از ترویج تمدن اسلامی هزینه کرده است.

رضایی با بیان اینکه آمریکا و در دفتر رژیم صهیونیستی می‌نشیند و از کشتار حمایت می‌کند، افزود: اسرائیل در تمامی فتنه‌ها علیه ایران در طول سال‌های انقلاب اسلامی نقش داشته است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مساله دفاع از فلسطین از اهمیت بالایی برخوردار است و هنوز برای مردم تبیین نشده است، افزود: حمایت از فلسطین، حمایت از انقلاب اسلامی ایران، امینت و اسلام است.