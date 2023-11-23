اجرای بیش از ۵۰۰ برنامه به مناسبت روز جهانی خاک در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جعفروند ظهر پنج شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته خاک در تبریز گفت: برنامه‌های مختلفی در سطح استان به مدت یک هفته از ۸ تا ۱۴ آذرماه در سطح شهرستان‌های آذربایجان شرقی با شعار جهانی «خاک و آب، منشأ زندگی» برگزار خواهد شد.

جعفروند از اجرای بیش از ۵۰۰ برنامه و رویداد گوناگون آموزشی و ترویجی به مناسبت روز جهانی خاک در آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: با تاسی از اندیشه‌های محیط زیستی مقام معظم رهبری جهت فرهنگ سازی حفظ منابع آب و خاک کشور و با توجه به موضوعات تأکیدی سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) هفته خاک در روز چهار شنبه ۸ آذرماه به شعار پایداری خاک و آب ضامن حیات زمین، روز پنج شنبه ۹ آذرماه به خاک وآب، تغییرات اقلیمی و تاب آوری، روز جمعه ۱۰ آذرماه به خاک و آب، آموزه‌های دینی و فرهنگی، ارتقای آگاهی و مشارکت همگانی، روز شنبه ۱۱ آذرماه به خاک و آب درآئینه پژوهش، آموزش و فناوری، روز یکشنبه ۱۲ آذرماه به خاک و آب، سلامت خاک و تنوع زیستی، روز دوشنبه ۱۳ آذرماه به آبخیزداری و حفاظت خاک و آب و روز سه شنبه ۱۴ آذرماه به شعار خاک و آب، منشأ زندگی (برگزاری بزرگداشت روز جهانی خاک درسطح ملی) نامگذاری شده است.

وی ادامه داد: برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی خاک با حضور مسئولان استانی، اساتید، کارشناسان، صاحب نظران و دانشجویان در دانشگاه تبریز، اجرای برنامه روز مزرعه و کلاس آموزشی در روستاهای شهرستان‌های آذربایجان شرقی، برنامه کاشت نهال، تهیه و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از صدا و سیما از جمله میزگرد تلویزیونی، گزارش خبری به مناسبت هفته خاک، برنامه‌های رادیویی و …، تور رسانه‌ای به مناسبت هفته خاک، نشست خبری به مناسبت هفته خاک، برگزاری کلاس‌های ترویجی، راه اندازی کاروان ترویجی به مناسبت هفته خاک، تهیه کلیپ با مشارکت کشاورزان، کودکان و بانوان، تجلیل از خادمان خاک، ثبت ایده‌های روز جهانی خاک در سایت فائو از جمله برنامه‌ها است.

وی افزود: حضور محققان و کارشناسان برای ارائه آموزش در زمینه آب و خاک در مزارع، هماهنگی با تشکل‌های کشاورزی و اجرای برنامه‌های مشترک با آنها، اجرای برنامه‌های مشترک با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، مشارکت و همکاری نزدیک با دانشگاه‌ها و مراکز علمی، جشنواره‌ها و مسابقات هنری مانند مسابقه نقاشی کودکان، نصب بنر و پلاکارد روز جهانی خاک در سطح شهر، سردر سازمان‌ها و مدیریت‌های جهاد کشاورزی تمام شهرستانها و مراکز خدمات از دیگر برنامه‌های ما است.

وی گفت: هماهنگی با امور اداری برای ثبت شعار سال در سربرگ تمام مکاتبات اداری در طول هفته بزرگداشت خاک، تهیه کلیپ و موشن گراف یا سایر ابزار ترویجی با لحاظ تم سال، تهیه مصاحبه با موضوع خاک با رؤسای محترم سازمان‌ها، ارگان‌ها و دانشگاه‌های استان، تهیه نمادهای فرهنگی و سنتی بومی منطقه و یا صنایع دستی با لحاظ تم سال، برنامه‌های دانش آموزی و زنگ خاک مدارس، نمایشگاه‌های تخصصی خاک، برنامه‌های ترویجی آشنایی کشاورزان با آزمایشگاه‌های خاک، تهیه بروشور، تراکت و…، تهیه پوسترهای ترویجی با تنوعی پیام‌های خاک و نمایش آن در سیستم‌های اتوماسیون اداری، هماهنگی و مکاتبه با دفتر ائمه جمعه استان و درخواست اشاره به اهمیت خاک و آموزه‌های دینی منابع طبیعی در مراسم نماز جمعه، دعوت از نمایندگان جامعه دانش آموزی برای حضور در مراسم و جشن‌های روز جهانی خاک، برگزاری بازدیدها و نشست‌های علمی، هماهنگی با دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها برای اجرای برنامه‌های مشترک توسط اداره کل امور روستایی و شوراهای استانداری از جمله برنامه‌هایی است که به مناسبت هفته خاک در آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.