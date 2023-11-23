  1. استانها
  2. فارس
۲ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۱۶

فرمانده انتظامی خرامه اعلام کرد؛

دستگیری عامل تیر اندازی در خرامه

دستگیری عامل تیر اندازی در خرامه

شیراز-فرمانده انتظامی خرامه از شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی در عملیات مأموران پلیس امنیت عمومی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان الله کریمی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی به سمت شهروندان در یکی از محله‌های شهرستان خرامه، بلافاصله مأموران پلیس امنیت عمومی به محل اعزام شدند.

وی افزود: بلافاصله اقدامات تخصصی پلیس برای دستگیری متهم متواری آغاز شد که در نهایت با تلاش‌های صورت گرفته مخفیگاهش در یکی از روستاهای اطراف شهرستان شناسایی و در عملیات ضربتی پلیسی دستگیر شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه تلاش در خصوص کشف سلاح استفاده شده ادامه دارد، بیان داشت: متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی خرامه خاطر نشان کرد: جامعه به هیچ وجه جولانگاه اوباش و مجرمان نخواهد بود و پلیس همواره با افرادی که بخواهند به هر طریقی اقدام به قدرت نمایی و مختل کردن نظم و امنیت مردم کنند، مقتدرانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 5947930

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها