دستگیری عامل تیر اندازی در خرامه

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان الله کریمی گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی به سمت شهروندان در یکی از محله‌های شهرستان خرامه، بلافاصله مأموران پلیس امنیت عمومی به محل اعزام شدند.

وی افزود: بلافاصله اقدامات تخصصی پلیس برای دستگیری متهم متواری آغاز شد که در نهایت با تلاش‌های صورت گرفته مخفیگاهش در یکی از روستاهای اطراف شهرستان شناسایی و در عملیات ضربتی پلیسی دستگیر شد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه تلاش در خصوص کشف سلاح استفاده شده ادامه دارد، بیان داشت: متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی خرامه خاطر نشان کرد: جامعه به هیچ وجه جولانگاه اوباش و مجرمان نخواهد بود و پلیس همواره با افرادی که بخواهند به هر طریقی اقدام به قدرت نمایی و مختل کردن نظم و امنیت مردم کنند، مقتدرانه و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.