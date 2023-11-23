طراحی و تدوین نظام جامع آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، نشست روسای موسسات آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با محوریت بررسی نظام جامع آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، به صورت حضوری و مجازی در سالن شهدای جهاد علمی برگزار شد.

رضا نقی‌زاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی در این نشست گفت: در برخی کدرشته محل‌های رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی که کم نیستند، دچار مشکل کمبود دانشجو هستیم و در برخی دانشگاه‌ها تعداد استادان از دانشجویان بیشتر شده است.

وی افزود: در جلسه اخیر شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزیر علوم دستور بررسی این موضوع را دادند تا در خصوص کد رشته‌های حوزه کشاورزی تصمیم‌گیری شود. پیشنهاد نخست هم آن بود که رشته ها به سمت تجمیع شدن حرکت کنند.

نقی‌زاده خاطرنشان کرد: باید تصمیمی گرفته شود که محتوا را به محتوای مهارتی تغییر دهیم تا هم حوزه علمی تقویت شود و هم کیفیت دوره ها افزایش یابد. در این راستا نظام جامع آموزش کشاورزی و منابع طبیعی طراحی شده است تا این دوره مهارتی‌تر شود.

خیام نکویی معاون وزیر و رییس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی نیز در این نشست اظهار داشت: برای اولین بار طی ۴۴ سال گذشته سند امنیت غذایی تدوین و ابلاغ شد و همچنین الگوی کشت کشور نیز تدوین شده است.

وی به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: ایشان در چند بند سیاستی به کشاورزی اشاره کرده‌اند.

وی افزود: باید در مجموع ظرفیت آموزش عالی کشور در بخش کشاورزی و منایع طبیعی را به سمت پاسخگویی به نیازها سوق دهیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: کشاورزی را باید دانش‌بنیان کنیم. مهم‌ترین عامل دانش‌بنیان کردن کشاورزی، افزایش ضریب نفوذ دانش و فناوری در کلیه بخش‌هاست.

وی با بیان اینکه ریل آموزش باید به سمت پاسخگویی به نیازها برود، گفت: دانشکده‌های کشاورزی باید در راستای پاسخگویی به نیازهای کشور قدم بردارند. اگر دانش را به بخش کشاورزی سوق دهیم می‌توانیم تولید را افزایش دهیم.

خیام‌نکویی افزود: باید تحول در حوزه نظام آموزش کشاورزی به وجود آوریم و عنوان رشته‌ها، محتوای رشته‌ها و جنس برخی رشته‌ها باید جنبه مهارتی یابند.

در این نشست روسای موسسات آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.