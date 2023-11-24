۴۵۰۰ حلقه تربیتی صالحین بسیج در یزد تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارع کمالی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه یزد به مناسبت هفته بسیج اظهار کرد: بسیج با خلاقیت و اخلاص توانسته تهدیدات متعددی را تبدیل به فرصت کند و کارنامه درخشانی از خود در طول این چند دهه برجا بگذارد و با همین روحیه مخلصانه خود توانسته تأثیرگذار در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی باشد.

وی با بیان اینکه بسیج با عملکرد مخلصانه خود توانسته لبخند رضایت را بر لبان مقام معظم رهبری بنشاند، گفت: بسیج امروز نیز توانسته خواب راحت را از چشمان استکبار در سراسر جهان بگیرد.

زارع کمالی با اشاره به قدرت نفوذ تفکر بسیجی عنوان کرد: تفکر بسیجی تنها برای دفاع از سرزمین مقدس جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه به دنبال باز کردن راهی نو و نورانی در برابر بشریت و در یک‌ کلام، تحقق هدف اصلی خلقت بشریت است.

فرمانده سپاه الغدیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه‌اندازی گروه‌های جهادی قرآن و تشکیل دارالقرآن، تشکیل حلقه‌های صالحین و تشکیل طرح شهید فهمیده و طرح‌های ولایت گفت: در راستای ایجاد اقتصاد مردم پایه با آموزش مردم و نمایشگاه‌های عرصه اقتصاد مقاومتی و پرداخت تسهیلات تلاش کرده است.

زارع کمالی همچنین با اشاره به تشکیل ۴ هزار و ۵۰۰ حلقه تربیتی صالحین اظهار کرد: حلقه های تربیتی صالحین با حضور نوجوانان و جوانان در تمامی ۱۲ شهرستان استان تشکیل شده و براساس برنامه به صورت هفتگی برگزار می شود.