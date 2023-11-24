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۳ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۳۰

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد:

۴۵۰۰ حلقه تربیتی صالحین بسیج در یزد تشکیل شد

۴۵۰۰ حلقه تربیتی صالحین بسیج در یزد تشکیل شد

یزد- فرمانده سپاه الغدیر استان یزد از تشکیل ۴ هزار و ۵۰۰ حلقه تربیتی صالحین توسط بسیج در استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارع کمالی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه یزد به مناسبت هفته بسیج اظهار کرد: بسیج با خلاقیت و اخلاص توانسته تهدیدات متعددی را تبدیل به فرصت کند و کارنامه درخشانی از خود در طول این چند دهه برجا بگذارد و با همین روحیه مخلصانه خود توانسته تأثیرگذار در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی باشد.

وی با بیان اینکه بسیج با عملکرد مخلصانه خود توانسته لبخند رضایت را بر لبان مقام معظم رهبری بنشاند، گفت: بسیج امروز نیز توانسته خواب راحت را از چشمان استکبار در سراسر جهان بگیرد.

زارع کمالی با اشاره به قدرت نفوذ تفکر بسیجی عنوان کرد: تفکر بسیجی تنها برای دفاع از سرزمین مقدس جمهوری اسلامی نیست؛ بلکه به دنبال باز کردن راهی نو و نورانی در برابر بشریت و در یک‌ کلام، تحقق هدف اصلی خلقت بشریت است.

فرمانده سپاه الغدیر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه‌اندازی گروه‌های جهادی قرآن و تشکیل دارالقرآن، تشکیل حلقه‌های صالحین و تشکیل طرح شهید فهمیده و طرح‌های ولایت گفت: در راستای ایجاد اقتصاد مردم پایه با آموزش مردم و نمایشگاه‌های عرصه اقتصاد مقاومتی و پرداخت تسهیلات تلاش کرده است.

زارع کمالی همچنین با اشاره به تشکیل ۴ هزار و ۵۰۰ حلقه تربیتی صالحین اظهار کرد: حلقه های تربیتی صالحین با حضور نوجوانان و جوانان در تمامی ۱۲ شهرستان استان تشکیل شده و براساس برنامه به صورت هفتگی برگزار می شود.

کد مطلب 5948725

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