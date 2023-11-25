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۴ آذر ۱۴۰۲، ۸:۱۳

اعزام تیم فنی از ایران برای بازدید محل کمپ تیم ملی فوتبال در قطر

اعزام تیم فنی از ایران برای بازدید محل کمپ تیم ملی فوتبال در قطر

با اعلام نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال، تیمی متشکل از افراد فنی برای بازدید از کمپ تیم ملی، راهی قطر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران باید کمتر از ۵۰ روز در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۳ به میزبانی کشور قطر حضور یابد. از همین رو فدراسیون‌های شرکت کننده در این مسابقات از ماه‌ها قبل، زیر ساخت‌های قطر برای حضور هر چه بهتر تیم خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.

امیر قلعه نویی چند وقت پیش از کمپ در نظر گرفته شده برای تیم ملی در جام ملت‌های آسیا بازدید به عمل آورده و رضایت خود را اعلام کرده بود. در همین خصوص مهدی محمدنبی مدیر تیم ملی و نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال اظهار داشت: محل اقامت و تمرین بازیکنان در جام ملت‌های آسیا تا این لحظه دو بار مورد بازبینی از سوی ما قرار گرفته است و آخرین بازدید هم در چند روز آینده توسط تیم فنی فدراسیون فوتبال انجام خواهد شد.

او ادامه داد: جلساتی هم در قطر خواهیم داشت که این جلسات به تیم ملی برای حضور بدون دغدغه تیم ملی در این مسابقات کمک خواهد کرد. زمین تمرین بسیار خوبی برای تیم ملی در قطر در نظر گرفته شده اما محلی که برای سالن بدنسازی بازیکنان در نظر گرفته شده دارای نواقصاتی است که یا خودمان و یا کشور میزبان باید آن را تجهیز کند تا ما به مشکل بر نخوریم.

کد مطلب 5948909
بهنام روان پاک

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