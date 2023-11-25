حمدان: قسام تصمیم به تاخیر در آزادی اسیران صهیونیست گرفته است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: حمله اشغالگران صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری همزمان با شادی ساکنان این منطقه از آزاد شدن اسرای زن فلسطینی نشان دهنده عجز و ناتوانی اشغالگران صهیونیست از سرپوش گذاشتن بر شکست خود برابر نیروهای مقاومت فلسطین است.
حمدان: تهدیدات توخالی حماس ما را نمی ترساند
اسامه حمدان از اعضای ارشد حماس در سخنانی اعلام کرد که گردانهای قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) تصمیم گرفته آزادی گروه دوم اسیران صهیونیست را به تاخیر بیاندازد.
حمدان گفت: تماسهایی برای بررسی نقضهای صورتگرفته و پایان آنها برقرار شده است. نقضهایی که انجام شده به مساله کامیونهای حامل کمک، تیراندازی و شهادت برخی افراد مربوط میشود.
وی در خصوص اقدامات جنبش انصارالله یمن در مبارزه با رژیم صهیونیستی اعلام کرد: بدون شک آنچه یمنیها انجام میدهند ارسال این پیام روشن است که فلسطین مساله امت اسلام خواهد ماند.
حمدان افزود: اگر مقاومت ملت عزتمند ما نبود توافق آتشبس انسانی و تبادل اسیران محقق نمیشد. اشغالگران با اعمال قدرت، موفق به آزادی اسیران خود نشده و نخواهند شد. مجبورنمودن اشغالگران به آزادی ۱۵۰ نفر از اسیران زن و کودک ثمره اقدامات قهرمانانه قسام است.
وی گفت: طوفان الاقصی یک شکست راهبردی را به اشغالگران تحمیل کرد. گردانهای ما به عملیاتهای خود تا آزادی فلسطین ادامه خواهند داد. تهدیدهای تو خالی اشغالگران مواضع ما را تغییر نخواهد داد. فریادهای حمایت اسیران آزاده از مقاومت حاکی از حمایت مردم از مقاومت و برنامه آن است.
حمدان ادامه داد: توجه خود بر اجرا و موفقیت توافق آتشبس که با میانجیگری قطر و مصر محقق شد را مورد تاکید قرار میدهیم. ما تمامی مواضعی که به مشارکت نیروهای بیگانه تحت هر عنوان در مدیریت غزه دلالت دارند را قاطعانه رد میکنیم.
وی افزود: مسئولیت سنگدلانهترین جنایتهای دوران معاصر بر عهده دولت آمریکاست. پافشاری ملت ما در بازگشت به خانهها و مناطقشان خط بطلانی است بر طرحهایی که قصد کوچاندن آنان را دارد. از تمامی کشورهای جهان میخواهیم که تمامی انواع حمایت را افزایش بدهند و بیمارستانهای صحرایی را در غزه راهاندازی کنند. ما خواستار فشار به اشغالگران برای آزادی فوری کادر پزشکی به ویژه دکتر محمد ابوسلمیه هستیم.
شنیده شدن صدای انفجارهایی در ایلات در جنوب فلسطین اشغالی
صدای چندین انفجار در بندر ایلات واقع در جنوب اراضی اشغالی به گوش رسیده است.
منابع فلسطینی گزارش دادند که ارتش رژیم صهیونیستی چند موشک پدافندی را برای رهگیری موشکهای شلیکشده به سوی ایلات پرتاب کرده است.
از سوی دیگر رسانههای عبری زبان مدعی شدند که یک موشک بالستیک به وسیله سامانه «حیتس» و دو پهپاد انتحاری توسط سامانه «یهلوم» در ایلات رهگیری شدهاند.
همچنین این رسانهها از سقوط بقایای موشکها بر روی یکی از ساختمانها در منطقه اشغالی ایلات خبر دادند.
زخمی شدن ۴ فلسطینی در اطراف زندان عوفر
در پی سرکوب تجمع صدها فلسطینی در اطراف زندان صهیونیستی «عوفر» جهت استقبال از اسیران فلسطینی که قرار است از زندانهای ارتش رژیم صهیونیستی آزاد شوند دستکم ۴ فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی زخمی شدند.
پرواز پهپادهای اسرائیلی بر فراز خان یونس
منابع خبری از پرواز کوتاهمدت پهپادهای ارتش رژیم صهیونیستی در ارتفاع زیاد بر فراز شهر خانیونس در جنوب نوار غزه خبر میدهند. این اقدام ناقض یکی از بندهای توافقنامه آتشبس در نوار غزه به شمار میآید.
رئیس ستاد ارتش صهیونیستها: حملات از سرگرفته خواهد شد
رییس ستاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی نیز در سخنانی اعلام کرد که این رژیم بلافاصله پس از پایان آتشبس موقت حملههای خود به غزه را از سر خواهد گرفت.
تصمیم قسام برای تاخیر در آزادی اسیران صهیونیست
الجزیره گزارش داد که گردانهای قسام تصمیم به تاخیر در آزادی دومین گروه از اسیران صهیونیست تا زمان پایبندی اشغالگران به مفاد توافق نامه گرفته است.
قسام اعلام کرده است که آزادی دومین گروه از اسیران صهیونیست منوط به پایبندی اشغالگران درباره ورود کمکها به شمال غزه است.
قدوره فارس: اشغالگران کارشکنی می کنند
رییس کمیته اسیران و آزادگان فلسطین در سخنانی اعلام کرد که بر اساس متن توافق آتشبس موقت، اسیران باید بر اساس بیشترین سابقه اسارت آزاد شوند، اما رژیم صهیونیستی دیروز به این موضوع پایبند نبوده و امروز هم پایبند نخواهد بود.
وی افزود: مقاومت فلسطین به شدت از بازی با فهرست اسیران ناخشنود است. اسرائیل قصد داشت امروز اسیران را در «اریحا» تحویل بدهد، اما ما این موضوع را نپذیرفتیم. تا این لحظه نمیدانیم که محل آزادی گروه دوم اسیران کجا خواهد بود.
رییس کمیته اسیران و آزادگان فلسطین تصریح کرد: در این مرحله ۱۳ اسیر اسرائیلی و ۳۹ اسیر فلسطینی آزاد خواهند شد.
فارس گفت: ما اشغالگران را مسئول سرنوشت بازداشتشدگان ساکن غزه که از دادن اطلاعات مربوط به آنها سر باز میزند میدانیم.
وی افزود: قطر و مصر متعهد شدهاند که تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت اسیران فلسطینی در بند زندانهای اسرائیل به خرج بدهند.
آزادی گروه دوم اسیران فلسطینی تا دقایقی دیگر
از سوی دیگر روزنامه یدیعوت آحارونوت اعلام کرد که اسیران فلسطینی که قرار است در قالب توافق تبادل اسیران آزاد شوند به زندان صهیونیستی «عوفر» در کرانه باختری برده شدهاند.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز علت تاخیر در تبادل گروه دوم اسیران فلسطینی و اسیران صهیونیست را دلایل فنی عنوان کرد.
رسانههای عبری زبان دیگر نیز تاکید کردند که آزادی اسیران طبق برنامه در جریان است و تاخیر موجود به دلایل فنیِ صِرف رخ داده است.
۴۲ اسیر فلسطینی دیگر امروز آزاد خواهند شد
خبرگزاری فرانسه گزارش داد که رژیم صهیونیستی امروز ۴۲ اسیر فلسطینی دیگر را آزاد خواهد کرد.
این خبرگزاری به نقل از یک مسئول صهیونیست گزارش داد: جنبش حماس نیز امروز ۱۴ اسیر اسرائیلی را آزاد خواهد کرد.
روز گذشته بر اساس توافق به دست آمده میان رژیم صهیونیستی و جنبش حماس، ۳۹ اسیر فلسطینی به دنبال آزادی ۱۳ اسیر اسرائیلی بعد از خروج از زندان «عوفر» در شمال فلسطین اشغالی به نیروهای صلیب سرخ تحویل داده شدند.
خبرگزاری فلسطینی شهاب در این رابطه گزارش داده بود: شرکت کنندگان در مراسم استقبال از اسرای فلسطینی در مناطق مختلف فلسطین اشغالی شعارهایی در حمایت از گردانهای القسام و مقاومت غزه سر داده و از جانفشانی این گروهها برای آزادسازی اسرای فلسطینی تشکر و قدردانی کردند.
حمله ناشناس به کشتی صهیونیستها در بحرالعرب
پایگاه خبری المیادین به نقل از منابع ویژه خود از هدف قرار گرفتن یک کشتی اسرائیلی در بحر العرب در پنجشنبه گذشته یعنی چند ساعت قبل از آغاز آتشبس در غزه خبر دادند.
بر اساس اعلام این منابع، کشتی مذکور در شمال اقیانوس هند هدف قرار گرفته و دچار آتش سوزی شد.
روعی کایس مسئول بخش امور عربی شبکه صهیونیستی کان در واکنش به این خبر گفت که صحت این خبر یا اثبات مالکیت اسرائیل بر این کشتی از سوی طرفهای اسرائیلی مورد تایید قرار نگرفته است. با این حال، او در گافی خبری به بیان اطلاعات بیش از مطالب ذکر شده در شبکه المیادین پرداخته و گفته است که هدف قرار گرفتن کشتی مذکور توسط یک پهپاد انتحاری انجام شده است.
پیش از این نیز نیروهای مسلح یمن یک کشتی اسرائیلی را در دریای سرخ مصادره و تاکید کردند که در صورت ادامه عملیات نظامی اشغالگران صهیونیستی علیه نوار غزه این عملیاتها ادامه پیدا خواهد کرد. علی القحوم عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله در یمن اعلام کرده بود که عملیات بزرگ علیه رژیم اشغالگر تا زمان پیروزی فلسطینیان و نوار غزه ادامه پیدا خواهد کرد.
وحشت صهیونیستها از «برکان»
رسانههای عبری زبان در گزارشهای خود طی امروز اذعان کردند که رژیم صهیونیستی نسبت به استفاده حزب الله لبنان از موشک برکان در مرزهای شمالی نگران است.
در ادامه این گزارش آمده است: اینکه حزب الله لبنان از موشکهایی از نوع برکان با سرجنگی سنگین برای هدف قرار دادن مناطق شمالی استفاده میکند یک پیشرفت مهم در نوع سلاحهایی به شمار میرود که این نیروها به کار میگیرند.
رسانههای صهیونیستی اضافه کردند: موشک برکان یادآور قدرت حزب الله در تهدید کردن اهداف موجود در اسرائیل است. تا زمانیکه حزب الله بتواند مناطق شمالی اسرائیل را هدف قرار دهد و این مناطق را با چنین سلاحی تهدید کند بعید است شهرک نشینان به منازل خود در مناطق شمالی بازگردند.
رسانههای مذکور تصریح کردند: تا زمانیکه نیروهای ویژه یگان رضوان حزب الله لبنان در نزدیکی مرزهای شمالی مستقر هستند شهرک نشینان به منازل خود برنمی گردند.
حزب الله لبنان طی روزهای گذشته با هدف حمایت از فلسطینیهای بی گناه چندین بار مواضع ارتش رژیم صهیونیستی را با استفاده از موشک برکان هدف قرار داده است.
رسانههای صهیونیستی اذعان کردهاند که این موشک با برد ۱۰ کیلومتر با وجود سرجنگی بسیار سنگینش میتواند تا شعاع ۱۵۰ متری از نقطه اصابت ویرانی به بار آورد.
این رسانهها اضافه کردند: ما پیش بینی میکنیم که حزب الله لبنان امروزه تعداد بسیار زیادی از این موشکها در اختیار داشته باشد. ظهور این موشکها در مرزهای شمالی بیانگر آغاز مرحله جدیدی از تهدیدات حزب الله است.
شبکه صهیونیستی «کان»: ارتش اسرائیل عملاً در غزه در حال شکست است
شبکه عبری زبان کان گزارش داد که ارتش رژیم صهیونیستی تعداد عناصر نظامی خود را در نوار غزه کاهش خواهد داد.
در این گزارش آمده است: ۱۲ هزار نظامی اسرائیلی در غزه باقی نخواهند ماند. یکی از مشکلاتی که ارتش در غزه با آن رو به رو است ممانعت از انتقال ساکنان جنوب این باریکه به شمال آن به شمار میرود.
در این گزارش تاکید شده است: یگانهایی از ارتش اسرائیل مامور اجرای این روند هستند. البته بدیهی است که در همه زمینهها موفق نخواهند شد.
در ادامه این گزارش آمده است: از لحاظ عملیاتی ارتش اسرائیل در حال شکست است. مجموعهای از مشکلات در برابر نیروهای اسرائیلی در غزه وجود دارد که در زمان آتش بس به پایان نمیرسد.
شبکه صهیونیستی کان تاکید کرد: مشخص است که جنبش حماس تلاش میکند اقدامات ارتش اسرائیل در غزه را از بین ببرد. این احساس در اسرائیل وجود دارد که آتش بس تاوان دارد.
پیش از این رسانههای عبری زبان گزارش داده بودند: هر کس به حماس تسلیت میگوید باید اوضاع بعد از ۴۹ روز درگیری را نگاه کند. حماس ثابت کرد که همچنان قدرتمند بوده و کنترل نوار غزه را به دست دارد. ترس و نگرانی اسرائیلیها این است که فلسطینیها به منازل خود در شمال نوار غزه بازگردند.
گزارش قطر در خصوص اولین روز تبادل اسرا بین حماس و تلآویو
ماجد بن محمد الأنصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر در گزارش خود در مورد اولین روز آتشبس و عملیات تبادل اسرا بین رژیم صهیونیستی و گروههای فلسطینی گفت که اسرائیل عصر روز جمعه ۳۹ اسیر زن و کودک فلسطینی را از زندانهای خود آزاد کرده و جنبش حماس نیز ۱۳ نفر از زنان و کودکان اسرائیلی و ۱۰ تایلندی و یک اسیر فیلیپینی را آزاد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه قطر ادامه داد که کامیونهای امدادرسانی که قرار بود امروز وارد نوار غزه شوند، موفق به عبور از مرزها شدند تا کمکهای معیشتی و حیاتی را به فلسطینیهای محاصره شده در نوار غزه برسانند.
الانصاری ادامه داد که دولت قطر ارتباط مستقیم با دو طرف توافق و کمیته صلیب سرخ را در طول عملیات ادامه میدهد. دولت قطر از نزدیک اوضاع را زیر نظر دارد و عملیات تبادل اطلاعات بین دو طرف و صلیب سرخ را در زمان مشخص برای بررسی تحولات و اتفاقاتی که ممکن است پیش بیاید، تسهیل میکند.
حماس نابودشدنی نیست / «طوفان الاقصی» افتخار فلسطین است
«سمیر المشهراوی» معاون رئیس جریان الاصلاح در جنبش فتح در گفتگو با الجزیره تاکید کرد: باید به یک راهکار سیاسی برای دستیابی به استقلال ملی و تحقق حقوق ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت خود رسید. ما راهکارهای جزئی را رد میکنیم.
المشهراوی تصریح کرد: اسرائیل نمیتواند جنبش حماس را نابود کند چرا که این جنبش ریشه دار است. وقایع ۷ اکتبر باعث افتخار فلسطینیها و لکه ننگی بر پیشانی اشغالگران است.
وی افزود: ارتش رژیم اشغالگر نمیتواند هیچ تشکیلات سیاسی در فلسطین را نابود کند. با وجود ویرانیهای وحشتناک در نوار غزه شاهد بازگشت صدها فلسطینی از مصر به سرزمین خود هستیم. این روند بیانگر مقاومت ملت فلسطین است.
المشهراوی ادامه داد: تمام اختلافات سیاسی در برابر دردها و رنجهای ملت فلسطین کنار میرود. هر پیروزی که فلسطینیها محقق کنند متعلق به تمام شهروندان فلسطینی است.
وی تصریح کرد: تقویت مقاومت ملت ما در کرانه باختری و غزه در کنار پیروزی نیروهای مقاومت میتواند باعث شود این آخرین جنگ علیه ملت ما باشد. از نیروهای فلسطینی در کرانه باختری میخواهم برای یاری رساندن به غزه در برابر اشغالگران به پاخیزند. برادران عرب ما نیز باید مواضع خود را در قبال غزه یکپارچه کنند. غزه ثابت کرد که اشغالگران خانهای سستتر از عنکبوت دارند.
شهادت ۶۶ خبرنگار در حملات اشغالگران به نوار غزه
اتحادیه اصحاب رسانه در فلسطین اعلام کرد که از آغاز حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه تاکنون ۶۶ خبرنگار از جمله شش خبرنگار زن به شهادت رسیدهاند.
به تازگی نیز «فرح عمر»، خبرنگار و «ربیع المعماری»، فیلمبردار شبکه الیمیادین در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به گروه خبری این شبکه در جنوب لبنان به شهادت رسیدند.
جنبش حماس با صدور بیانیهای اعلام کرد که حمله وحشیانه و نازیستی رژیم اشغالگر صهیونیستی را به خبرنگاران شبکه المیادین در جنوب لبنان که به شهادت فرح عمر خبرنگار و ربیع المعماری عکاس این شبکه منجر شد، شدیداً محکوم میکنیم.
حماس بیان کرد که این جنایت در ادامه جنایات زنجیروار دشمن صهیونیستی علیه خبرنگاران انجام گرفت که آخرین مورد آن شهادت دکتر مصطفی الصواف، بلال جاد الله، آلاء الحسنات و آیات خضوره بود.
در این بیانیه آمده است که سیاست قتل و کشتار خبرنگاران هرگز نمیتواند به مخفی نگه داشتن حقیقت جنایات نازیستی صهیونیستها در حق کودکان و زنان و نسلکشی این رژیم تحت حمایت مستقیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و دولت صهیونیستی او بیانجامد.
اسرای آزاد شده فلسطینی چه گفتند
لحظه تاریخی آزادی تعداد ۳۹ نفر از اسرای فلسطینی در اولین روز از عملیات تبادل اسرا بعد از آتشبس در غزه که پس از حدود ۵۰ روز حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به فلسطینیهای ساکن نوار غزه و کرانه باختری و شهادت نزدیک به ۱۵ هزار فلسطینی صورت گرفت، لحظاتی متفاوت از اشک و لبخند و غم و شادی را رقم زد.
خبرگزاری فلسطینی شهاب در این رابطه گزارش داد: شرکت کنندگان در مراسم استقبال از اسرای فلسطینی نیز در مناطق مختلف فلسطین اشغالی شعارهایی در حمایت از گردانهای القسام و مقاومت غزه سر داده و از جانفشانی این گروهها برای آزادسازی اسرای فلسطینی تشکر و قدردانی کردند.
این احساس متفاوت در اظهارات اسرای فلسطینی آزاده شده نیز مشاهده میشود. «مرح باکیر» دختر نوجوان فلسطینی آزاد شده از زندانهای رژیم صهیونیستی که ساکن شهر قدس است، بعد از دیدار با خانواده خود در اظهاراتی تصریح کرد: احساس آزاد شدن از زندان در برابر خون شهدای غزه و جانفشانیهای بسیار بزرگی که خانواده من در غزه انجام دادند، بسیار سخت است.
سارة عبدالله از دیگر اسرای نوجوان فسطینی از شهر نابلس بعد از ادای سجده شکر در قبال آزادی خود گفت: من حماس و غزه را بسیار دوست دارم و به وجود افرادی نظیر محمد الضیف و یحیی السنوار افتخار میکنم، چرا که آنها تنها کسانی بودند که در کنار ما ایستادند.
ملک سلمان از دیگر اسرای زن فلسطینی که دیروز آزاد شد، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی بعد از حوادث ۷ اکتبر ارتباط ما را با خارج به کلی قطع کرد. وی ادامه داد: من به تمامی خانوادههای شهدا در نوار غزه تسلیت میگویم.
فاطمه شاهین از دیگر اسرای فلسطینی بعد از آزادی گفت: از مردم غزه که صبر و استقامت کرده و برای آزادی تمامی اسرا خون خود را نثار کردند، تشکر و قدردانی میکنیم. وی ادامه داد همه ما اطمینان داریم که مقاومت به اقدامات خود در آزادسازی کامل اسرای فلسطینی ادامه خواهد داد.
فاطمه شاهین یکی دیگر از زنان فلسطینی آزاد شده میگوید که هر لحظه در زندانهای اسرائیل به اندازه یک سال طول میکشد.
حمله وحشیانه اشغالگران به کرانه باختری
درحالیکه شهرهای مختلف کرانه باختری شاهد برگزاری جشن و سرور به مناسبت آزادی و بازگشت اسرای زن فلسطینی به آغوش خانوادههای خود بود اشغالگران صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند.
عناصر ارتش رژیم صهیونیستی از ساعاتی قبل به اردوگاه جدید عسکر در شرق نابلس به همراه ۱۵ جنگ افزار و تجهیزات نظامی خود حمله کردند.
این اشغالگران همچنین به منطقه عرانه واقع در شمال شهر جنین یورش بردند. شهر البیره نیز شاهد حملات اشغالگران صهیونیست و یورش به منازل شهروندان فلسطینی بود.
عناصر ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه شعفاط واقع در قدس اشغالی نیز حمله کردند.
وزارت بهداشت فلسطین نیز اعلام کرد که خالد حشاش جوان فلسطینی که چند روز قبل در حمله اشغالگران به نابلس زخمی شده بود به شهادت رسید.
اشغالگران صهیونیست به اردوگاه عقبه جبر نیز حمله کرده و اقدام به بازرسی منازل فلسطینیها کردند. شهر الخلیل نیز شاهد حمله عناصر اشغالگر بود.
ارتش رژیم صهیونیستی علاوه بر حمله به مناطق مختلف کرانه باختری اقدام به تخریب زیرساختهای اردوگاه عسکر در شرق نابلس کردند. آنها مزار شهید حمزه الاشقر را تخریب کرده و تصاویر شهدای فلسطینی را پاره کردند.
این اشغالگران همچنین مانع ورود خودروهای امدادرسان به این اردوگاه برای درمان افراد زخمی شده در جریان حمله صهیونیستها شدهاند.
رسانههای عبری زبان: حماس پیروز این نبرد است
از سوی دیگر شبکه المیادین به نقل از رسانههای عبری زبان گزارش داد: هر کس به حماس تسلیت میگوید باید اوضاع بعد از ۴۹ روز درگیری را نگاه کند. حماس ثابت کرد که همچنان قدرتمند بوده و کنترل نوار غزه را به دست دارد.
این رسانهها اضافه کردند: ترس و نگرانی اسرائیلیها این است که فلسطینیها به منازل خود در شمال نوار غزه بازگردند.
اسرائیل زیو سرلشکر نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی نیز در این خصوص گفت: اگر حماس توانسته در شرایط کنونی درگیریها را متوقف کند پس پیروز شده است.
رسانههای عبری زبان در ادامه گزارش دادند: کابینه اسرائیل تمام اسرای اسرائیلی را نادیده گرفته و یا در حق آنها خیانت کرده است. اگر کابینه از تمام توان خود برای آزادسازی آنها استفاده نکرده دچار اهمال کاری و خیانت شده است.
این رسانهها اذعان کردند: حماس هنوز از بین نرفته و مسئولان این جنبش نابود نشدهاند.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد: جنبش حماس با وجود عملیات زمینی ارتش همچنان قدرتمند است. این جنبش امور را در سطوح رهبری و اداری به دست گرفته و موفق شد اسرائیل را به سمت آتش بس انسانی بکشاند. این در حالیست که پیش از آن نتانیاهو تاکید کرده بود که بدون نابودی حماس هیچ آتش بسی در کار نخواهد بود!
معاون رئیس جریان الاصلاح در جنبش فتح در گفتگو با الجزیره تاکید کرد که اقدام حماس افتخاری برای تمام فلسطینیها است و سران اسرائیل نخواهند توانست این دستاورد را پاک کنند چرا که ریشه دار است.
گریفیتس: امیدواریم آتش بس طولانی مدت محقق شود
از سوی دیگر مارتین گریفیتس معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه تاکید کرد: امیدواریم در پی روز نخست آتش بس، روزهای بعدی نیز فرا برسند و آتش بس انسانی طولانی مدت محقق شود.
این در حالیست که هلال احمر فلسطین اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست قبل از آزادسازی یکی از اسرای فلسطینی دست او را شکستند. این نهاد فلسطینی تاکید کرد که اقدامات لازم برای انتقال وی به بیمارستان انجام شده است.
خبرنگار شبکه الجزیره نیز گزارش داد که رژیم صهیونیستی لیست اسرایی که قرار است از غزه طی فردا آزاد شوند دریافت خواهد کرد.
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