هدف بسیج ایجاد تمدن نوین اسلامی در جهان است

حجت الاسلام محمدعلی ساداتی نژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بسیج یک مکتب است و ریشه در تاریخ دارد، بسیج تفکری است که به دنبال ایجاد تغییر و حرکت به سوی تعالی و رسیدن به مقصد نهایی یعنی قرب الهی است.
وی افزود: ما در طول تاریخ اسلام مخصوصاً تاریخ معاصر و تاریخ انقلاب اسلامی نمونههای بسیاری از حرکت و اقدام و افتخارآفرینی بسیج را شاهد هستیم حرکت امام راحل (ره) به پشتوانه بسیج عمومی، پیروزی در هشت سال دفاع مقدس با بسیج آحاد مردم، ایستادگی و مقاومت در برابر استکبار را به دنبال داشته است.
امام جمعه سرپل ذهاب تصریح کرد: دشمنان با تمام رسانهها و فضای مجازی که در اختیار داشتند میخواستند با ایران هراسی ملتها را از ایران متنفر کنند اما امروز میبینیم که پرچم جمهوری اسلامی ایران در دست مردم دنیا قرار دارد و مردم آزادهای که به دنبال یک الگو میگردند به پرچم سه رنگ و مقدس ایران اسلامی رسیدهاند و این فرهنگ بسیج است.
حجت الاسلام ساداتی نژاد بیان کرد: امروز فرهنگ بیداری ملتها در جهان مشاهده میشود، در کشورهای غربی میبینیم که مردم در قلب اروپا ۲ پرچم را بدست میگیرند، یکی پرچم فلسطین مظلوم و دیگری پرچم کشوری که مردم دنیا امروز با وجود تمام تبلیغات رسانهای منفی و تمام ایران هراسیها فهمیده که این پرچم یاور مظلومان دنیا، دشمن ظالمان و درهم کوبنده طاغوتهای زمان است.
وی ادامه داد: خداوند به واسطه ایستادگی و خلوص و صفای باطن و شجاعت، ایثار و رشادت بسیجیان به کشور عزت، آبرو، امنیت، اقتدار و استقلال داده است.
امام جمعه سرپل ذهاب خاطر نشان کرد: هدف بسیج این است که دنیا یک جهان عاری از ظلم و ظالم باشد و انسانها هیچ برتری به هم نداشته باشند مگر به واسطه تقوا و هیچ ملتی بر ملت دیگر ظلم نکند و در نهایت ایجاد تمدن نوین اسلامی در دنیا به وجود آید.
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