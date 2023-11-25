صیادان هرمزگانی ۹۰۰ تُن میگو صید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بارانی بیان داشت: از این میزان حدود ۷۰ درصد میگوی درشت و حدود ۳۰ درصد میگوی ریز بوده است.

وی بیان کرد: امسال باتوجه به بهبود وضعیت ذخایر میگو شاهد افزایش ۴۶ درصدی صید میگوی در آب‌های استان بوده‌ایم که بیشتر میگوی صید شده به صورت تازه‌، وارد بازار استان و کشور شد.

مدیرکل شیلات هرمزگان با اشاره به اینکه صید میگو از هشتم مهرماه امسال آغاز شد، اظهار کرد: مدت زمان مفید صید باتوجه به کارشناسی‌های صورت گرفته از سوی پژوهشکده اکوژی خلیج‌فارس و دریای عمان ۴۰ روز بوده است.

بارانی بااشاره به اینکه در فصل صید میگوی امسال تنها شناورهای کلاس لنج صیادی میگو گیر مجاز به فعالیت بودند، گفت: حدود ۲ هزار و ۵۰۰ صیاد در فصل صید میگوی امسال مشارکت داشتتند.

وی ابراز کرد: میگوی موزی (با بیشترین فراوانی در هرمزگان)، میگوی سرتیز، ببری سبز، سفید هندی، خنجری و گنتگ ۶ گونه مهم میگو درآبهای هرمزگان را تشکیل می‌دهند.