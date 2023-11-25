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۴ آذر ۱۴۰۲، ۹:۵۸

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران:

۷۸ نفر براثر حوادث کار امسال در مازندران جان باختند

۷۸ نفر براثر حوادث کار امسال در مازندران جان باختند

ساری- مدیر کل پزشکی قانونی مازندران از افزایش چهار درصدی فوتی‌های ناشی از حوادث کار در استان خبر داد و گفت: امسال ۷۸ نفر براثر حوادث کار جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی افزود: ۷۸ نفر مرد از ابتدای امسال تا پایان مهر بر اثر حوادث کار در استان جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴ درصد افزایش داشت.

وی افزود: بر اساس آمارهای مراکز پزشکی قانونی استان طی هفت ماه امسال به ترتیب شهرستان ساری با ۱۱، آمل با ۱۰ و نور با ۸ مورد بیشترین فوتی و شهرستان فریدون کنار با یک مورد فوتی، کمترین موارد مرگ ناشی از حوادث کار را داشتند.

عباسی گفت: بر اساس این گزارش عمده دلایل مرگ افراد در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی با ۳۰ نفر، برق گرفتگی با ۲۰، اصابت جسم سخت با ۱۶، و سایر موارد با ۱۲ مورد در رتبه بعدی قرار دادند.

وی افزود: بر اساس تفکیک ماه خرداد ماه با ۱۷، فروردین با ۱۳ و مرداد با ۱۲ مورد بیشترین و اردیبهشت با ۷ مورد کمترین آمار فوتی در آن گزارش شده است.

عباسی گفت: سنین ۴۱ تا ۴۰ سال با ۲۱ مورد بیشترین فوتی و بیش از ۶۱ سال با ۵ فوتی کمترین آمار را داشتند.

وی افزود: بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان ۵۰۴ (۴۷۴ مرد و ما بقی زن) مصدوم ناشی از حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال یک درصد کاهش داشت.

کد مطلب 5949077

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