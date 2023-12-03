احداث کشتارگاه راهکاری برای کاهش ذبح در قصابی ها

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ذبح دام مقابل قصابی معضلی است که سال‌ها در برخی شهرها و روستاهای چهارمحال و بختیاری رایج است.

شهرهایی چون کاج و بارده و روستای تومانک ازجمله مواردی هستند که قصابی‌های آن به جای تأمین گوشت از محل کشتارگاه به کشتار دام در مقابل قصابی اقدام می‌کنند.

موضوع ذبح دام در قصابی و آلودگی که از این بابت ایجاد می‌شود آن هم در مسیر رفت و آمد و زندگی مردم، باعث یک معضل بهداشتی شده است که مدت‌ها است فکر دستگاه‌های متولی را به خود مشغول کرده است.

آلودگی حاصل از ذبح دام علاوه بر اینکه محیط زیست انسانی را آلوده می‌کند به محیط زیست طبیعی نیز آسیب می‌رساند و باعث آلودگی آن می‌شود.

کشتارگاه دام در نزدیکی شهر کاج وجود ندارد

محسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متولی اصلی کشتارگاه‌ها دامپزشکی است.

وی افزود: در حال حاضر کشتارگاهی در شهر کاج وجود ندارد و همه قصابی‌های این شهر به صورت غیر مجاز در همان مکان قصابی اقدام به ذبح حیوان می‌کنند، فاضلاب این کشتار هم در چاه یا محیط شهری رها می‌شود.

سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اینجا شهرداری هم مسئولیت‌هایی دارد، باید ورود کند واجازه کشتار ندهد، واحدهای قصابی طبق قانون تنها مجوز توزیع گوشت دارند اما اجازه ذبح ندارند.

کریمی عنوان کرد: اگر شهرداری کاج اجازه کشتار در محل قصابی و محیط شهری را ندهد، صاحبان این صنف می‌توانند برای تأمین گوشت خود به نزدیک‌ترین کشتارگاه که همان کشتارگاه جونقان است مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: برخی کم‌کاری‌ها از سوی اداره کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری و شهرداری شهر کاج باعث شده است تا وضعیت نامناسبی در شهر کاج به لحاظ بهداشتی قصابی‌های این شهر شاهد باشیم.

سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: موضوع قصابی‌های شهر کاج در کارگروه‌های بسیاری ازجمله سلامت و امنیت غذایی، کارگروه مخاطرات زیست محیطی و… مطرح شد.

کریمی بیان کرد: آنچه که مشخص است هیچکدام از مصوبات و تدابیری که برای ساماندهی قصابی‌های شهر کاج و کشتار غیرمجاز در این شهر اندیشیده شد، به سرانجام نرسیده و چون کشتارگاهی در نزدیکی شهر وجود ندارد همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.

وی تاکید کرد: در درجه اول بهترین راهکار برای قصابی‌های شهر کاج، احداث یک واحد کشتارگاهی در شهر کاج است، این مهم به جهاد کشاورزی به عنوان متولی صدور جواز تأسیس برای کشتارگاه‌ها بازمی‌گردد تا با تأمین مکان و تسهیلات مناسب این واحد را در شهرستان اردل یا شهر کاج احداث کند.

سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: این اداره‌کل دستگاه نظارتی است و تنها می‌توانیم از وضعیت بهداشتی قصابی‌ها به مجموعه قضائی شکایت کنیم که با پرداخت جریمه پرونده در نهایت مختومه می‌شود.

کریمی اظهار داشت: زمانی که کشتارگاه در شهرستان اردل و یا نزدیک شهر کاج احداث شد دیگر هیچ توجیهی برای کشتار غیرمجاز دام در قصابی‌ها وجود نخواهد داشت.

وی افزود: چون شهر کاج در مجاورت رودخانه زاینده‌رود واقع شده است، یکی از کانون‌های آلودگی این رودخانه به شمار می‌رود، این موضوع هم مدنظر بوده و بارها در کارگروه حفاظت کیفی رودخانه‌های استان مطرح شده است اما متأسفانه تدابیری که در این قبیل کارگروه‌ها اندیشیده می‌شود تا زمانی که کشتارگاه در منطقه احداث نشود، قابل اجرا نیست.

سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اخطار به قصابی‌ها داده می‌شود اما وقتی مردم چاره‌ای جز کشتار غیرمجاز ندارند با یک پرداخت جریمه موضوع حل می‌شود و بعضاً همان جریمه هم پرداخت نمی‌شود.

کریمی عنوان کرد: عملاً شهرداری شهر کاج و اداره کل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری نظارتی بر لاشه‌های گوشتی که در محل قصابی‌ها ذبح می‌شود ندارند.

کشتار غیرمجاز دام در محل قصابی‌ها سال‌ها است دستگاه‌های ذی‌ربط را درگیر کرده است

معصومه حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سازمان دامپزشکی کشور بر اساس رسالت قانونی آنکه نظارت بر کلیه مراحل پرورش و تکثیر انواع دام، طیور و آبزیان، نظارت بر واحدهای فعال در زمینه استحصال فرآورده‌های خام دامی، بسته‌بندی و حمل و نقل و عرضه است، در کلیه اماکن دامی و صنایع وابسته مستقر در استان‌ها نظارت دارد.

وی افزود: نظارت‌ها از طریق صدور پروانه بهداشتی برای واحدها، استقرار مسئولان فنی و بهداشتی و کنترل‌هایی است که بر روی محصولات تولیدی انجام می‌شود.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی استان ادامه داد: در چهارمحال و بختیاری کلیه واحدهای دامی و صنایع وابسته دارای پروانه بهداشتی هستند و واحد غیرمجاز در این استان وجود ندارد، در همه این واحدها مسئول فنی و بهداشتی مستقر است و برخی از واحدها به دلیل حجم تولید بیش از یک ناظر بهداشتی دارند.

حیدری در خصوص اماکن دامی نیز عنوان کرد: از سال‌های پیش پیگیری‌های زیادی انجام شده اما از سال گذشته و ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ توانستیم کادر بهداشتی را در اماکن دامی تکمیل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کلیه واحدهای پرورش دهنده طیور گوشتی و تخم‌گذار، پرورش دهنده آبزیان و اکثر واحدهای پرورش دهنده دام دارای مسئول فنی و بهداشتی مستقر در واحد هستند.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اضافه کرد: نظارت بهداشتی از طریق مسئول فنی و بهداشتی به صورت مستمر و بازرسی‌های سرزده و تصادفی عوامل دامپزشکی در سراسر استان در حال انجام است.

حیدری بیان کرد: نظارت بهداشتی بر واحد عرضه فرآورده‌های دامی به ویژه گوشت قرمز و آلایش برعهده سازمان دامپزشکی است اما چند نکته قابل ذکر است، واحدهایی مثل قصابی از دامپزشکی پروانه کسب نمی‌گیرند.

وی تاکید کرد: موضوع قصابی‌های شهر کاج در شهرستان اردل و کشتار غیرمجاز در این اماکن مسئله‌ای است که چندین سال همه ارگان‌های قضائی، اجرایی، نظارتی، فرهنگی، مذهبی و معتدمین محل را درگیر خود کرده است.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی تصریح کرد: کاج در منطقه‌ای واقع شده است که موقعیت فرهنگی و اجتماعی خاصی دارد و از همین رو پیگیری‌های سازمان دامپزشکی چهارمحال و بختیاری برای رسیدن به مطلوب در این شهر به نتیجه نرسیده است.

حیدری یادآور شد: تعداد پرونده‌های قضائی که در زمینه کشتار غیرمجاز در برخی از شهرهای استان به‌ویژه شهر کاج تشکیل و به مراجع قضائی ارسال شده است نشان دهنده پیگیری‌ها در این خصوص است ولی محاکم قضائی شهرستان اردل و استان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در این خصوص نتوانستند به اجماع برسند.

وی افزود: مسائل فرهنگی بسیار مهم است، برای مثال در شهرستانی از چهارمحال و بختیاری سه کشتارگاه وجود دارد اما همچنان شاهد کشتار غیر مجاز دام و عرضه گوشت قرمز در حاشیه جاده‌ها هستیم.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی ادامه داد: در موضوع کشتار غیرمجاز دام، طبق قانون ۶۸۸ مجازات اسلامی سه متولی تعریف شده است که سازمان دامپزشکی کشور، سازمان محیط زیست و مجموعه علوم پزشکی دارای وظایف یکسان هستند اما متأسفانه در چهارمحال و بختیاری تنها دامپزشکی متولی این موضوع شده است.

دامپزشکی در مقابله با کشتار غیرمجاز دام تنها است

محمد اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: زمانی فقط با پای کار آمدن یکی از معاونان استاندار وقت چهارمحال و بختیاری، مسئله کشتار غیرمجاز در شهر کاج حل و فصل شد و قصابی‌های این شهر گوشت مورد نیاز خود را از کشتارگاه جونقان تأمین کردند.

وی افزود: در همان زمان فشار بسیاری از سوی قصابان وارد شد، تا جایی که کار به تهدید علیه کارکنان و ضابطان دامپزشکی هم کشیده شد، اما به هر حال کار انجام گرفت.

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اما مدتی بعد کشتار در محل قصابی از سر گرفته شود که البته در کنار این عمل تخلفات گسترده دیگری نیز انجام می‌شود.

اسدی عنوان کرد: هیچ ارگان دیگری جز مجموعه دامپزشکی چهارمحال و بختیاری برای ساماندهی به قصابی‌های شهر کاج ورود پیدا نکرد.

وی خاطرنشان کرد: در بحث قصابی‌ها دامپزشکی از حالت پاسخگویی به حالت مطالبه‌گری درآمده است و این مجموعه برای رفع مشکلات در این خصوص نیازمند کمک است.

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری اضافه کرد: دستگاه‌هایی چون محیط زیست، شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی و مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری باید وظیفه خود در خصوص معضل قصابی‌های شهر کاج را انجام دهند، سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا نیروی انتظامی دستورات قضائی در این زمینه را اجرا نمی‌کند.

اسدی بیان کرد: نیروهای دامپزشکی در زمان پلمب و احدهای متخلف قصابی ضابط قضائی نیستند و ممکن است با خطراتی مواجه شوند همانگونه که در سال‌های اخیر با مواردی از تهدید با سلاح سرد روبرو بودند.

وی تاکید کرد: قصابی‌هایی که در شهر کاج اقدام به کشتار غیرمجاز دام می‌کنند تنها این شهر را درگیر نکرده‌اند، از آنجایی که این شهر در مسیر تردد شهرهای دیگر و در منطقه توریستی واقع شده، همه منطقه را درگیر کرده است.

مدیرکل دامپزشکی چهارمحال و بختیاری در خصوص شهر بارده که آنجا نیز کشتار غیرمجاز دام انجام می‌شود، نیز گفت: کشتارگاه صنعتی در این شهر وجود دارد و در ظاهر کار، کشتار غیرمجاز نداریم برخی موارد کشتار به اصطلاح خانگی هستند که دستور ورود به منزل تکی از دادستان گرفته شده اما اجازه ورود عام داده نشده است و با موارد به صورت موردی برخورد شده است.

احداث کشتارگاه در نزدیکی شهرهایی که به لحاظ کشتار غیرمجاز دام مسئله دار هستند یکی از راهکارهای رفع معضل ذبح دام در قصابی است.

با انجام این اقدام قصابی‌ها می‌توانند گوشت مورد نیاز خود را به صورت بهداشتی از محل کشتارگاه تأمین کنند و به فروش برسانند.