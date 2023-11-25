کسب مدال طلا در لیگ علمی پایا توسط دانش آموزان عشایری

احمد سعیدی مسئول سازمان بسیج عشایری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: مرحله نهایی شانزدهمین دوره لیگ علمی پایا در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از مسابقات که با حضور و سخنرانی وزیر آموزش و پرورش به صورت گروهی برگزار شد، بیش از ۷۵ هزار دانش‌آموز در قالب ۱۵ هزار گروه ۵ نفره در این لیگ در سه سطح شهرستان‌، استان و ملی شرکت کردند که پس از برگزاری مراحل شهرستانی و استانی، ۵۵۰ دانش‌آموز به مرحله نهایی راه یافتند.

سعیدی گفت: از استان فارس بیش از ۲ هزار تیم شرکت کردند که ۵ تیم استانی منتخب شدند که از این ۵ تیم استانی ۳ تیم از دانش آموزان عشایر استان فارس بودند که به مرحله کشوری راه یافتند.

مسئول سازمان بسیج عشایری ادامه داد: در نهایت تیم ۵ نفره دختران بسیجی دانش‌آموز عشایر در این مرحله از مسابقات تیم شهدای دانش‌آموز عشایر فارس توانستند در مرحله کشوری در رشته کارآفرینی موفق به کسب مدال طلا شوند.

سعیدی افزود: لیگ علمی پایا با همت خانه ریاضی تهران و سازمان بسیج دانش آموزی کشور برگزار شده است.