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۴ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۷

سعیدی خبر داد؛

کسب مدال طلا در لیگ علمی پایا توسط دانش آموزان عشایری

کسب مدال طلا در لیگ علمی پایا توسط دانش آموزان عشایری

مسئول سازمان بسیج عشایری از کسب مدال طلا در شانزدهمین مرحله لیگ علمی پایا توسط دانش آموزان عشایری در رشته کار آفرینی خبر داد.

احمد سعیدی مسئول سازمان بسیج عشایری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: مرحله نهایی شانزدهمین دوره لیگ علمی پایا در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از مسابقات که با حضور و سخنرانی وزیر آموزش و پرورش به صورت گروهی برگزار شد، بیش از ۷۵ هزار دانش‌آموز در قالب ۱۵ هزار گروه ۵ نفره در این لیگ در سه سطح شهرستان‌، استان و ملی شرکت کردند که پس از برگزاری مراحل شهرستانی و استانی، ۵۵۰ دانش‌آموز به مرحله نهایی راه یافتند.

سعیدی گفت: از استان فارس بیش از ۲ هزار تیم شرکت کردند که ۵ تیم استانی منتخب شدند که از این ۵ تیم استانی ۳ تیم از دانش آموزان عشایر استان فارس بودند که به مرحله کشوری راه یافتند.

مسئول سازمان بسیج عشایری ادامه داد: در نهایت تیم ۵ نفره دختران بسیجی دانش‌آموز عشایر در این مرحله از مسابقات تیم شهدای دانش‌آموز عشایر فارس توانستند در مرحله کشوری در رشته کارآفرینی موفق به کسب مدال طلا شوند.

سعیدی افزود: لیگ علمی پایا با همت خانه ریاضی تهران و سازمان بسیج دانش آموزی کشور برگزار شده است.

کسب مدال طلا در لیگ علمی پایا توسط دانش آموزان عشایری

کد مطلب 5949293

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