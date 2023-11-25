درخشش دانش آموزان بسیجی استان سمنان در المپیاد علمی

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی لطفی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی آموزش و پرورش استان سمنان از افتخار آفرینی دانش آموزان بسیجی استان خبر داد و تاکید کرد: دانش آموزان بسیجی استان در مرحله کشوری شانزدهمین دوره لیگ علمی پایا حضور پیدا کردند.
وی با بیان اینکه ۷۵ هزار دانشآموز در این رویداد علمی حضور داشتند، تاکید کرد: ۶۰۰ دانشآموز موفق به راهیابی به مرحله فینال این دوره از رقابتهای پایا شدند که در نهایت یکم و دوم آذرماه در تهران با هم به رقابت پرداختند.
رئیس بسیج دانش آموزی استان سمنان از کسب مدال طلا دانشآموزان بسیجی پسر دبیرستان شهید بهشتی سمنان در این رقابتها خبر داد و گفت: تیم دانشآموزان بسیجی مدرسه فرزانگان شاهرود نیز توانستند مدال نقره رقابتها را کسب کنند.
لطفی با بیان اینکه ۱۵ دانشآموز استان سمنان در قالب سه تیم در این رقابت حضور داشتند، گفت: دانش آموزان استان در رتبههای تجربی و انسانی این دوره مسابقات حضور داشتند.
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