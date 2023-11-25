به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال کشورمان در نشست خبری که به منظور معرفی سرمربی جدید تیم ملی هندبال جوانان برگزار شده بود در جمع خبرنگاران به سوالات آنها پاسخ گفت.



علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال در ابتدای این جلسه در مورد آخرین اردوها و وضعیت اعزام تیم ملی هندبال زنان به رقابت‌های قهرمانی جهان دانمارک توضیحاتی را ارائه داد و گفت: مسابقات قهرمانی زنان در دانمارک از چند روز آینده برگزار می‌شود و تیم بانوان ۷ آذرماه به این رقابت‌ها اعزام می‌شوند. بانوان هندبال در بین رشته‌های توپی برای چندمین دوره پیاپی جهانی شده‌اند. کار سختی در این رقابت‌ها داریم و بانوان در گروه خود با لهستان، ژاپن و آلمان هم گروه هستند و با توجه به این تیم‌ها کار سختی پیش روی تیم است. در مراحل بعد هم کار سختی داریم.



وی ادامه داد: در این مدت تیم هندبال زنان جوان‌تر شده است و جوانانی که در رقابت‌های قهرمانی آسیا و جهان تجربه بازی کردن داشته اند به بدنه این تیم تزریق شده‌اند. با این شرایط امیدواریم تیم در مسابقات عملکرد خوبی داشته باشد. البته نباید انتظار نتیجه خاصی از این تیم داشته باشیم. من به بچه‌ها تاکید کرده ام که باید در بازی‌ها بهتر از دوره‌های قبل بازی کرده و عملکرد بهتری داشته باشند.



وی بیان کرد: در برخی رشته‌ها که در رویدادی که کم اهمیت تر این مسابقات جهانی است حاضر می‌شوند تیم با پرواز چارتر می‌رود و باخت آنها حتی در رسانه‌ها برجسته می‌شود اما به این اتفاق مهم یعنی حضور تیم برای چندمین مرتبه در رقابت‌های جهانی آنطور که باید پرداخته نمی‌شود.



رئیس فدراسیون هندبال با اشاره به اینکه موفقیت‌های تیم‌های هندبال در میادین خارجی بر روی مسابقات داخلی هم تأثیر دارد گفت: لیگ برتر بانوان بسیار پویا است و سطح تیم‌ها به هم نزدیک است. سقف قراردادها به نسبت سالهای قبل بالا رفته و اگر این اتفاق در هندبال بانوان نمی‌افتاد شاهد این شرایط در لیگ نبودیم.



وی در مورد پیش بینی نتایج تیم ملی هندبال زنان در مسابقات قهرمانی جهان هم بیان کرد: در مسابقات قهرمانی جهان زنان جایگاه اروپا مشخص است و ژاپن و کره هم از آسیا خوب هستند و تلاش می‌کنیم نتایج ما از نظر کمیت بهتر باشد و عملکرد فنی بهتری داشته باشیم. تا همین جا هم کار بزرگی انجام شد و در قهرمانی آسیا در شرایطی که همه قدرت‌های آسیا بودند چهارم شدیم و برای دومین بار در بانوان جهانی شدیم.



وی در خصوص تصمیم گیری برای استخدام مربی خارجی بانوان هم گفت: با چند مربی مذاکره کردیم اما به نتیجه نرسیدیم. مربی مرد هم چارچوب‌هایی دارد ولی در قالب مدیر فنی کمک فنی می‌گیریم اما وزارت ورزش در این خصوص اعلام کرده که تحت چارچوب‌ها و تحت ضوابطی می‌توان از مربی مرد بهره برد.



پاکدل در ادامه بیان کرد: بارها بحث شد که در رده پایه از مربی خارجی استفاده شود و به این جمع بندی رسیدیم که برای این نسل هندبال از سرمربی خوب خارجی استفاده کنیم. با همین هدف از حضور یک مربی خوب با رزومه در سطح تیم ملی هندبال جوانان بهره خواهیم گرفت.



وی در پاسخ به این سوال که آیا برای بزرگسالان نیز از ظرفیت شرف مؤمن استفاده خواهید کرد، گفت: قرارداد ما با مؤمن بسته به شرایط بلند مدت است. اگر شرایط طوری باشد که نسل دست او موفق باشد برای آینده این کار را خواهیم کرد. قرارداد وی تا اواخر تیر ماه سال آینده یعنی پایان مسابقات قهرمانی جوانان آسیا است و اگر تیم جهانی شود یک سال دیگر تمدید می‌شود.



رئیس فدراسیون هندبال تصریح کرد: زمان خوبی داریم و بازیکنان این رده در لیگ هستند و او هم از بازیکنان ما شناخت دارد و بازی بازیکنان در کرواسی را دیده است.



رئیس فدراسیون هندبال کشورمان در مورد قرارداد ووسلین هم تصریح کرد: کادر و سرمربی بزرگسالان تا دو روز دیگر مشخص می‌شود. قرارداد این مربی تا پایان مسابقات قهرمانی آسیا بود اما ما خطوط قرمزی داریم که شانیت فدراسیون و کشورمان برای ما اهمیت زیادی دارد و تا چند روز آینده وضعیت این مربی مشخص شده و شاید مربی ایرانی هم برای تیم ملی انتخاب و معرفی شود. تلاش می‌کنیم تصمیمی بگیریم که به نفع هندبال ایران باشد.



وی با بیان اینکه در نهایت تصمیمی می‌گیریم که به نفع هندبال باشد تاکید کرد: با مؤمن قرارداد خوبی بسته ایم. اگر می‌خواهیم جایگاه بزرگسالان رفیع باشد باید در نسل پایه خوب کار کنیم. ما دو نسل خوب در هندبال داریم که روی آن سرمایه گذاری کرده ایم یکی جوانان هستند و یکی هم نوجوانان که آزاد منجیری هدایت آن را بر عهده دارد. باید این دو نسل پشتوانه‌های هندبال باشند و امیدواریم با ادامه این روند تا ده سال بتوانیم تیم ملی هندبال بزرگسالان را در میادین خارجی بیمه کنیم.