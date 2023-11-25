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۴ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۶

مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد:

بسیج نماد مبارزه با استکبار جهانی است

بسیج نماد مبارزه با استکبار جهانی است

یاسوج_ مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: بسیج نماد مبارزه با استکبار جهانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی عزت خواه ظهر شنبه در آئین هفته بسیج در آموزش و پرورش افزود: بسیج نماد مقاومت و مبارزه با استکبار جهانی است.

وی ابراز داشت: امروز تفکر بسیجی، تفکری جهان شمول بوده و دشمن همواره از شهادت طلبی ملت ایران ضربه خورده است.

عزت خواه گفت: بسیج و فرهنگ بسیج، فرهنگ ایثار و شهادت است و پیشرفت‌های کشور مرهون تفکر و فرهنگ ناب بسیجی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان هفته بسیج را بهترین فرصت برای نهادینه کردن فرهنگ و تفکر بسیج، تبیین ارزش‌های انقلاب در جامعه دانست و گفت: علاوه بر آن هفته بسیج بازگویی و یادآوری ایثار، مقاومت فرزندان این مرز و بوم و معرفی دستاوردهای این شجره طیبه به نسل جوان است.

کد مطلب 5949539

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