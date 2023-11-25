  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۴ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۲۴

مدیر امور آب و فاضلاب شهر سی سخت خبر داد؛

اجرای عملیات بهسازی شبکه در سی سخت/ آب ۶ ساعت قطع می شود

اجرای عملیات بهسازی شبکه در سی سخت/ آب ۶ ساعت قطع می شود

یاسوج_ مدیر امور آب و فاضلاب شهر سی سخت از عملیات بهسازی شبکه و نصب شیر کنتور در این شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد سبحانی ظهر شنبه در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: آب مناطق مختلف شهر سی سخت فردا یکشنبه ۵ آذر ۱۴۰۲ برای عملیات بهسازی و توسعه و همچنین نصب دو دستگاه شیر فلکه در شهر سی سخت قطع می‌شود.

وی با بیان اینکه این قطعی از ساعت ۹ صبح الی ۱۵ بعد از ظهر خواهد بود، اظهار داشت: در زمان ۶ ساعته قطعی آب هیچ نیاز و لزومی ندارد که مشترکین، کنتور، شیرآلات و سایر تأسیسات آبی منازل و املاک خود را دستکاری کنند.

سبحانی گفت: با برقراری جریان آب پس از بازه زمانی اعلام شده، توزیع آب با فشار مطلوب در شبکه‌های توزیع انجام می‌شود.

مدیر امور آب و فاضلاب سی سخت ضمن عذرخواهی از مردم شهر سی سخت به واسطه این قطعی، بیان داشت: همکاران ما نهایت تلاش خود را بکار بسته تا در کمترین زمان ممکن شبکه جدید وارد مدار بهره برداری و آب مناطق مورد نظر وصل شود.

کد مطلب 5949572

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها