به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، مسابقات کوراش قهرمانی جهانی در حالی از تاریخ ۶ لغایت ۷ آذرماه به میزبانی عشق آباد ترکمنستان برگزار خواهد شد که ظهر امروز (۴ آذرماه ۱۴۰۲) مجمع عمومی و انتخاباتی انجمن بین‌المللی کوراش با حضور امیرصدیقی رئیس فدراسیون ووشو کشورمان برگزار شد.

در مجمع امروز نیز با معرفی و اعلام «حیدرفرمان» رئیس انجمن بین‌الملی کوراش و با تأیید اعضای مجمع، امیرصدیقی رئیس فدراسیون ووشو ایران به عنوان رئیس کمیته حقوقی این انجمن بین‌المللی انتخاب شد. پیش از این «ویتوریو جیورجی» از ایتالیا این سمت را بر عهده داشت.

همچنین در مجمع امروز حیدرفرمان مجددا و برای ۴ سال دیگر به عنوان رئیس انجمن بین‌المللی کوراش انتخاب شد. در کارنامه مدیریت حیدرفرمان، مدیرکل و مسئول بازی‌های آسیایی شورای المپیک آسیا دیده می‌شود.