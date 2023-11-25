قیام حضرت مریم(س) الگو تمام زنان علیه ظلم در تاریخ است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بین المللی اشک مریم، همبستگی جهانی زنان علیه نسل کشی رژیم صهیونیستی همزمان با روز جهانی رفع خشونت علیه زنان با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی، جمیله علم الهدی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران و همسر آیت الله سید ابراهیم رئیسی، کبری خزعلی معاون امور زنان ریاست جمهوری، فریبا علاسوند عضو هیأت علمی پژوهشی پژوهشکده زن و خانواده و بیش از ۴۰۰ زن اندیشمند از سراسر کشور عصر امروز شنبه ۴ آذر در سالن اجلاس سران برگزار شد.
در این همایش که میهمانان داخلی و خارجی حضور دارند، جمعی از زنان اندیشمند و کنشگر بینالمللی از کشورهای مختلف و نمایندگان جبهه مقاومت نیز به صورت حضوری و مجازی سخنرانی کردند.
در ابتدای این همایش علم الهدی گفت: در عصری به سر می بریم که بر علیه زنان دو نوع خشونت وجود دارد. این دو نوع خشونت، خشونت کهنه و نو است.
وی ادامه داد: خشونت کهنه به صورت سنتی در طول تاریخ بر علیه زنان وجود داشته است. محبوس کردن زنان در خانه و محدود کردن استعدادهای آنها در ظرفیتهای خانگی از این نوع خشونت است. خشونت کهنه، خشونت رایجی است.
همسر آیت الله رئیسی افزود: خشونت نو، با شروع شدن جریان مدرن در عصر مدرن شروع شد. به زنان اینگونه بشارت داده شد که دنیای مدرن آنها را از حبس خانگی نجات میدهد، به توسعه فعالیتهای اجتماعی آنان کمک میکند، به هویت مستقلی خواهند رسید و ظرفیتهای انسانی آنها شکوفا خواهد شد. اما وقتی اتفاقات حوزه زنان را بررسی میکنیم میبینیم که اینطور نشده است.
علم الهدی گفت: زنان از بی سوادی نجات پیدا کردند، به پستهای مدیریتی راه یافتند و مشاغلی کسب کردند، به چه قیمتی؟ خشونت سنتی آشکار بود، زنان میدانستند مورد خشونت هستند، کینهای هم به دل میگرفتند، ولی در خشونت نو که ذیل استعمار شکل گرفته، پنهان است.
وی ادامه داد: در خشونت نو، خانواده ستیزی اتفاق افتاد، پشتوانه زنان دچار آسیب شدند، به فروپاشی خانواده کمک شد، با خانواده به مبارزه پرداختند، خانواده را درگیر خشونت علیه زنان کردند، تصور کردند کنش گری اجتماعی انجام میدهند اما غافل از اینکه کنش گری اجتماعی شکل نمیگیرد، بلکه از حبس خانگی در آمدهاند و در سازمانهای اداری حبس شدهاند، برخی در خانه حبس شدهاند، برخی در اداره و برخی در بازار و به امر اجتماعی نمیپردازند.
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران افزود: زنان در خشونتی که در گذشته بر علیه آنان میشد، برنامه ریزی و فعالیت میکردند ولی در خشونت نو کسی اقدام نمیکند و نارضایتی ندارند.
علم الهدی گفت: در فرهنگ شرقی خانواده سر پا و به حمایت از زنان مشغول است. در فرهنگ شرقی در خانواده اصل زوجیت، همدلی، عطوفت و مهربانی حاکم است.
وی ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همایش بین المللی و بین الادیانی اشک مریم که آغاز یک حرکت بزرگ است را برای تمام زنان یکتاپرست برگزار کرد تا زنان در قیام حضرت مریم (س) را الگو خود قرار دهند. حضرت مریم (س) یک زن قیام کننده بود. قیام مریم (س) الگو همه زنان در برابر ظلم، تحریف، فساد و فحشاء در تاریخ و این عصر است، برای اینها باید قیام کرد و زمین و بشر را نجات داد. زمین در حال نابودی نسل بشر است. بشر در فساد و فحشاء افتاده است. خانواده در حال فروپاشی است و زنان باید با همدلی و همکاری مسئولیت تاریخی خود را درک کنند.
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