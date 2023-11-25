به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عبدالهی غروب شنبه در حاشیه بازدید از توقفگاههای حوزه قضائی شهرستان مهدیشهر ضمن بیان اینکه وضعیت نگهداری خودرو و موتورسیکلتها در این پارکینگها نامطلوب است، ابراز داشت: روند صیانت از اموال مردم در پارکینگهای نگهداری وسایل نقلیه توقیفی مورد پیگیری قرار گرفته است.
وی ضمن بیان اینکه طی دو ماه آینده وسایل نقلیه توقیفی میبایست به پارکینگ جدید انتقال یابد، افزود: فرایند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص اموال مردم در پارکینگ باید تعیین و تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان بابیان اینکه اجرای حکم ضبط قانونی ۹۲۸ خودرو و موتورسیکلت در مهدیشهر صادر شد، ابراز داشت: این تعداد خودرو و موتور سیکلت به حراج عمومی گذاشته میشود.
عبدالهی ضمن بیان اینکه تا پایان آذر ماه پروندههای مسن شهرستان مهدیشهر باید به نتیجه برسد، تصریح کرد: هم اکنون ۳۱ درصد پروندههای چهار شعبه قضائی مهدیشهر را پروندههای مسن تشکیل دادند که نیازمند بهبود این آمار است.
وی با تاکید بر اینکه پروندههای ارجاعی روزانه و تصمیمگیری مؤثر درباره پروندههای جریانی شعب نیز باید دقیق انجام شود، افزود: خوشبختانه نرخ گردش پروندهها در شعبههای مهدیشهر مطلوب ارزیابی شده است.
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