به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی در جلسه هماهنگی رسانه‌های جبهه انقلاب که به همت سازمان بسیج رسانه بعد از ظهر شنبه در سالن جلسات شهید پرویز سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین برگزار شد اظهار کرد: باور داریم که مدیران ما نیاز به ارتقا سواد رسانه‌ای دارند.

وی افزود: عدم برگزاری جلسه شورای اطلاع رسانی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جای انتقاد دارد و انتظار داریم سرپرست اداره کل هرچه زودتر به جلسات نظم ببخشد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین بیان کرد: امروز مرزبندی‌هایی را در فضای رسانه‌ای استان ایجاد کرده‌ایم و فعالان رسانه‌ای جبهه انقلاب باید این ضلع بندی و مرزبندی‌ها را از بین ببرند.

وی تاکید کرد: این ضلع بندی ها ذهنی است و واقعی نیست و نیاز است با همت همدیگر در عالم واقعیت این مرزبندی‌ها را اصلاح کنیم.

کاظمی بیان کرد: فضای سیاسی استان نسبت به دوره‌های گذشته رو به جلو است و این را به عنوان کسی که دوره‌های مختلف را در قزوین تجربه کرده‌ام بیان می‌کنم.

وی اضافه کرد: در ماجرای اغتشاشات موضوعاتی ظهور و بروز کرد که برای اولین بار بود و دشمن برای اولین بار با نقشه‌ای حساب شده از همه ابزارها استفاده کرد و امروز همان جریان و اتاق فکر در فضای انتخابات متمرکز است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین ادامه داد: جریانی که سال گذشته فضای زن، زندگی و آزادی را مدیریت و کشور را دچار چالش کرد با همه توان و قدرت در حوزه انتخابات متمرکز است.

وی گفت: تا روز انتخابات همه ما یک جهاد پیش رو داریم و هرآنچه که با ربط و بی ربط در کشور اتفاق می‌افتد، بلافاصله به انتخابات ربط داده می‌شود و این سختی و اهمیت کار را نشان می‌دهد.

کاظمی اظهار کرد: هیئت‌های اجرایی انتخابات شهرستان تلاش کرده‌اند تا اقدامات خود را مستند به استعلامات مراجع ۵ گانه و به درستی انجام دهند.

وی افزود: هیچکس در هیئت‌های اجرایی بنا به گرایش سیاسی رد صلاحیت نشده است و تمام افراد رد شده بر اساس استعلامات و تحقیقات محلی انجام شد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین تاکید کرد: صلاحیت ۹۰ نفر از افراد رد شده تنها به دلیل نقص مدارک محرز نشده و دلیل آن را باید از خود این افراد جویا شد.

وی در پایان یادآور شد: نظرسنجی و افکارسنجی ها از حضور مردم و مشارکت خوب آنها خبر می‌دهد و روند مثبت است.