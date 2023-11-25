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۴ آذر ۱۴۰۲، ۲۳:۰۲

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی:

نشاط و شادابی در سایه ورزش باید بیشتر پیگیری شود

نشاط و شادابی در سایه ورزش باید بیشتر پیگیری شود

ارومیه - فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: نشاط و شادابی در سایه ورزش موضوعی است که باید بیشتر پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین رجبی عصر شنبه در دیدار با نخبگان ورزشی آذربایجان‌غربی با تبریک هفته بسیج با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: ورزشکاران سفیران فرهنگی مناطق و استان‌های خود هستند و ورزش ظرفیتی مهم برای تبیین ارزش‌های اسلامی به شمار می‌رود، کارکرد فرهنگی در حوزه ورزش یک اصل اساسی است و نباید مورد غفلت قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های ورزشی آذربایجان‌غربی برای هویت‌بخشی و افزایش نشاط و شادابی اجتماعی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، اضافه کرد: نشاط و شادابی در سایه ورزش موضوعی است که باید بیشتر پیگیری شود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی اظهار کرد: استعداد یابی ورزشی به ویژه از میان جوانان و نوجوانان نقاط مرزی و محروم نیز نباید مورد غفلت واقع شود و جذب جوانان به این امر بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه ورزش یک سرمایه اجتماعی قلمداد می‌شود، بیان کرد: گویش، رفتار و پوشش فرد ورزشکار در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد بنابراین نباید از تأثیر گذاری ورزش غفلت شود.

سردار رجبی اظهار کرد: هم اکنون امنیت پایداری به همت نیروهای نظامی و انتظامی در آذربایجان غربی برقرار است و باید از این شرایط در راستای ترویج فرهنگ ورزش و نشاط آفرینی در جامعه استفاده شود.

وی تاکید کرد: لازم است برای پیشبرد بهتر امور مسؤولان هیأت‌های ورزشی استان به دور از سفارش‌ها و لابی گری‌ها و از بین افرادی متعهد و با ایمان انتخاب شود و در این زمینه دقت بسیاری شود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی با بیان اینکه، ایران قوی باید ورزش قوی نیز داشته باشد، افزود: قرار گرفتن ورزشکاران در تراز ورزشکاران بین المللی و افتخارآفرین در عرصه‌های مختلف مایه فخر و مباهات ملت ایران و امت اسلامی است بنابراین افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی باعث سرشکستگی دشمنان می‌شود.

کد مطلب 5949859

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