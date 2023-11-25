نیاز ۳ هزار میلیارد تومانی برای احیای قنوات خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری شامگاه شنبه در دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی استان با استاندار گفت: هفت هزار و ۵۰۰ رشته قنات در استان است که تاکنون کار مرمت ۶۶۰ رشته قنات را با ۳۰ میلیارد تومان دیون انجام داده ایم.

وی با اشاره به این که ۳۵ درصد قنات های خراسان جنوبی سالم هستند و ۳۵ درصد احیا شده اند، ادامه داد: مرمت و احیای ۳۰ درصد باقی مانده از قنوات استان نیاز به سه هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.

وی با اشاره به این که با پیگیری های انجام شده زرشک و عناب بیمه ترجیحی می شوند، افزود: هدف از برگزاری جشنواره های محصولات کشاورزی ، جلب توجه کشوری به تولیدات خاص کشاورزی استان است.

وی با بیان این که در دولت سیزدهم کار ایجاد ۱۸ سردخانه در نقاط مختلف استان شروع شده است، خاطر نشان کرد: دو سردخانه دهه فجر سال جاری به بهره برداری می رسند و برای ایجاد سردخانه در دیگر نقاط خراسان جنوبی نیاز به سرمایه گذار است تا با تسهیلاتی که به او داده شود، ابن کار را انجام دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به ۹۲ میلیارد تومان اعتبارات در نظر گرفته شده برای خرید محصولات کشاورزی استان در سال جاری گفت: نصب جی پی اس بر روی ماشین آلات کشاورزی بر اساس مصوبه شورای مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان جنوبی برای کنترل سوخت مصرفی بوده است.

جعفری تصریح کرد: پروژه های آبرسانی به مزارع کشاورزی در حال انجام است و با پی گیری های انجام شده ۷۵ میلیارد تومان یعنی یک پنجم اعتبار کشور در این خصوص را در سال جاری گرفته ایم و صاحبان ۷۵ درصد مزارع استان هم در خواست اجرای سامانه های نوین آبیاری را دارند.

وی تاکید کرد: تنها راه نجات انار فردوس، نجات باغ های فردوس از وضعیت فعلی است.

جعفری با یاد آوری پرداخت هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش کشاورزی که چهار برابر تسهیلات سال قبل از آن بوده است، گفت: در حالی که سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرونده برای پرداخت تسهیلات داریم، کل اعتبار ما در این خصوص دو هزار میلیارد تومان در سال جاری است.

وی با بیان این که مطالبات بخش کشاورزی استان نسبت به گذشته افزایش یافته است، خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات ما در جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ، کمبود نیرو است و این در حالی است که با بازنشست شدن ۸۵۰ نفر، تنها ۱۹۹ نیروی جدید شروع به کار کرده اند و وظایف وزارت بازرگانی هم برعهده ما گذاشته شده است.

رئیس شورای اسلامی استان هم گفت: هر چند در دولت سیزدهم اقدامات خوبی برای حل مشکلات بخش کشاورزی انجام شده است اما هنوز مشکلات در این حوزه وجود دارد که امیدواریم با حمایت و پی گیری های استاندار، گام های خوبی برای حل آنها بر داشته شود.

حاجی آبادی افزود: بالا بودن نرخ کارمزد تسهیلات، عدم تناسب جمعیت بهره برداران با ظرفیت های بخش کشاورزی ، تغییر اقلیم و تاثیر آن بر بخش کشاورزی و غیره از جمله مشکلات این حوزه است.

به گفته وی عملیات اجرایی راه آهن استان با سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی شروع شد و انتقال آب به استان هم برای تامین زیرساخت های مورد نیاز در حال انجام است.