به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ناصر رفیعی کارشناس مذهبی به مناسبت ایام فاطمیه در مسجد جامع نظام مافی به سخنرانی پرداخت و با استناد به آیه ۳۶ سوره نور گفت: خداوند متعال در این آیه می‌فرماید به برخی خانه‌ها اجازه داده است که بالا برده شوند و صبح و شب در آنجا تسبیح خدا گفته شود.

وی افزود: مسلماً یکی از مصادیق بیوت مساجد است، یکی از مصادیق دیگر آن کعبه یا بیت الله الحرام، مسجد النبی و مسجد کوفه است، این موارد همه خانه‌هایی هستند که با سنگ و گل ساخته شده‌اند اما آنها با منازل دیگر فرق می‌کنند بلکه اهمیت آنها نزد خداوند بسیار بیشتر است. بیوت انبیا، اولیا و حتی بیوت علما و حکماً نیز نزد خداوند ارزش خاصی دارند. به عنوان مثال بیت علامه طباطبایی و آیت الله حائری شیرازی به مکانی برای تحصیل علم طلاب تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام رفیعی ادامه داد: ابوبکر از پیامبر (ص) سوال کرد که آیا بیت حضرت زهرا (س) نیز جزو بیوتی است که خداوند آن را بالا برده است، پیامبر (ص) فرمودند بلکه یکی از برترین مصادیق بیوت بیت حضرت زهرا (س) است.

این کارشناس مذهبی در خصوص ویژگی‌های بیت حضرت زهرا (س) عنوان کرد: از جمله ویژگی‌های بیت حضرت زهرا (س) این است که محل نزول قرآن و وحی الهی بوده و که آیات قرآن فراوان در آن خوانده شده است.

وی با بیان اینکه در سوره انسان یا هل اتی خداوند پنج ویژگی خانواده حضرت زهرا (س) را آورده است، گفت: در این سوره خداوند می‌فرماید یکی از ویژگی‌های این خانواده وفای به عهد است، ویژگی دیگر آنها این است که اخلاص دارند و هر کاری را برای خدا انجام می‌دادند.

این کارشناس مذهبی افزود: حضرت زهرا (س) و خانواده اش نانی را که خود به آن نیاز داشتند به یتیم، مسکین و اسیر دادند و خود با آب افطار کردند بدون اینکه درخواستی کنند. وفای به عهد، اخلاص، ایثار، معاد باوری و خداترسی از ویژگی‌های این خانواده بود.

حجت‌الاسلام رفیعی تأکید کرد: سوره انسان در این خانه نازل شده است، این خانه دارالوحی و دار نزول قرآن است، در منزل حضرت زهرا (س) خدا تجلی کرده است، خانه حضرت زهرا (س) محل نزول و فرشتگان بوده و حتی جبرئیل در خانه او حضور پیدا می‌کرده است. فرشتگان از آسمان فرود می‌آمدند و با حضرت زهرا (س) صحبت می‌کردند. پس از رحلت پیامبر (ص) جبرئیل تمام ۷۵ روز بر منزل حضرت زهرا (س) رفت و آمد داشتند. حتی لحظات آخر زمانی که حضرت زهرا (س) جان می‌دادند بر جبرئیل سلام دادند.

وی با بیان اینکه منزل حضرت زهرا (س) دارالعبادة بود، ابراز کرد: حضرت زهرا (س) وقتی پس از ازدواج وارد منزل حضرت امیرالمومنین امام علی (ع) شدند از ایشان درخواست کردند بخشی از خانه را به عنوان مصلای نماز قرار بدهند. شب عروسی حضرت زهرا (س) لباس عروسی خود که بهترین لباس است را انفاق می‌کنند چه کسی چنین می‌کند.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: حضرت زهرا (س) عصر جمعه فرزندان خود را جمع می‌کردند که به صورت جمعی دعا کنند و می‌فرمودند رسول خدا (س) فرمودند که در این ساعت دعا مستجاب می‌شود.

وی با بیان اینکه منزل حضرت زهرا (س) محل ولایت مداری و مبارزه با دشمنان امامت و ولایت بود، اظهار کرد: حضرت زهرا (س) دو خطبه دارد یکی از آنها خطبه فدک است که تماماً در دفاع از ولایت است. حضرت در همین خانه در دفاع از امیرالمومنین امام علی (ع) بین در و دیوار قرار گرفتند، برای مظلومیت امام خود گریه کردند بر مسلمانان فریاد زدند که چرا از ولی خدا دفاع نمی‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی با بیان اینکه ویژگی دیگر بیت حضرت زهرا (س) دارالتربیة است، خاطرنشان کرد: اگر امام حسین (ع) در روز عاشورا همه هستی خود را می‌دهد یا حضرت زینب (س) بر آن همه داغ صبوری می‌کنند یا امام حسن (ع) چندین بار همه اموال خود را به فقرا می‌بخشند، همه آنها در خانه حضرت زهرا (س) تربیت شده‌اند. حضرت زهرا (ص) همه سخنرانی‌های پیامبر (ص) را از طریق امام حسن (ع) دریافت می‌کردند. منزل حضرت زهرا (س) محقر، کوچک و ساده بود اما فرزندانی تربیت کرد که نور دنیا و آخرت هستند.