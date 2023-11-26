به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی افزود: با رصدی که از طریق مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ از وضعیت تردد خودروها در ساعات ابتدایی صبح روز یکشنبه ۵ آذر ماه از سطح معابر بزرگراه‌های شهر تهران انجام شد، شاهد شروع ترافیک در مسیرهای غربی و شرقی به سمت مرکز شهر تهران و معابر پرتردد در سطح پایتخت بودیم.

وی ادامه داد: در بزرگراه امام علی (ع) در مسیر جنوب به شمال از گلشن‌دوست بزرگراه بابایی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع)، بزرگراه علامه از دهکده، بزرگراه شهید زین الدین در مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی (ع) بزرگراه یادگار امام (ره) در مسیر جنوب به شمال از گلاب شاهد بار ترافیکی سنگین هستیم.

شریفی افزود: بزرگراه حکیم در مسیر غرب به شرق از شهید ستاری، بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از جنت آباد، شیخ فضل الله در مسیر غرب به شرق از جناح دارای ترافیک سنگین است.

وی گفت: مسیر جنوب به شمال چمران در مقطع حکیم تا همت، بزرگراه شهید حاج قاسم‌سلیمانی در مسیر شرق به غرب از قبل از پل صیاد، بزرگراه صدر در مسیر شرق به غرب از نوبنیاد، مسیر غرب به شرق جاده مخصوص از گل‌ها و در مسیر غرب به شرق آزادراه از چیتگر و آزادگان بار ترافیکی صبحگاهی را شاهد هستیم.

شریفی بیان داشت: خیابان آزادی در مسیر غرب به شرق از یادگار و جانبازان از میدان امام رضا (ع)، مسیر جنوب به شمال نواب از نهم دی دارای بار ترافیکی سنگینی هستند و داخل تونل توحید ترافیک منظم و در حال حرکت است.

وی همچنین گفت: تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ بمنظور اجرای طرح جناغی ها در معابر بزرگراهی حضور دارند تا از حرکت و تغییر مسیرهای ناگهانی خودروها جهت ورود به رمپ ها و خروجی بزرگراه‌ها خودداری کرده و با این کار نظم خاصی را به معابر شهری می‌دهند.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ افزود: بی نظمی‌ها و زرنگ بازی برای زودتر رسیدن به خروجی‌ها در رمپ ها و همچنین تغییر مسیرهای ناگهانی در حین حرکت باعث ترافیک و تصادف می‌شوند که از رانندگان تقاضا داریم در حین رانندگی ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی بین خطوط حرکت کرده و جهت تغییر مسیر از چراغ راهنما استفاده کنند.

سرهنگ شریفی از راکبین موتورسیکلت خواست حتماً قبل از روشن کردن موتورسیکلت خود از کلاه کاسکت استاندارد استفاده نموده و جان خود را به خاطر سهل انگاری و عدم استفاده از کلاه ایمنی در سطح معابر به خطر نیاندازند.