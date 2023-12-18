به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علوی تهرانی در مسجد امیر به سخنرانی پرداخت و گفت: پیامبر اعظم (ص) در مقام نفرین دشمن حضرت زهرا بیانش این است از خدا درخواست میکنم از رحمتت دور کن ظالمان بر حضرت مرضیه را و غاصبان حقش را مجازات کن و هر کسی که زهرا را خواست خوار کند خوار و ذلیل کن.
وی افزود: این لعن از ناحیه رسول اکرم نسبت به دشمنان حضرت زهرا است از قضا این لعن در منابع اهل سنت بیان شده است. بر این اساس اگر الگوی ما پیامبر است در هر فرصتی باید مصائب حضرت زهرا را فریاد بزنیم.
علوی تهرانی با بیان اینکه رفتار پیامبر برای کسانی که ایمان به آخرت و رحمت الهی دارند الگو است عنوان کرد: پیامبر نسبت به دشمنان حضرت زهرا سکوت نکرده است ما مصائب حضرت را ذکر میکنیم چون امام باقر فرمودند اگر کسی زشتی کار کسانی که به ما ظلم کردند و حقی که از ما بردن و آنچه بر سر ما آوردند را نداند این شخص شریک آن کسانی است که این بلاها را بر سر ما آوردند.
وی افزود: گفتن از حضرت زهرا، گفتن از حقیقتی است که امام زمان درباره ایشان میفرماید حضرت زهرا برای من سرمشقی نیکو است، حضرت با این بیان به همه مردم میگویند مردم با فاطمه زهرا پیوند داشته باشید و ایشان را سرمشق خود قرار دهید در حالی که من امام شما هستم.
علوی تهرانی عنوان کرد: روایت شده هر کسی که از فاطمه زهرا ببرد از پیامبر بریده است؛ پیامبر میفرماید فاطمه خود من و جان من است. این کلام غلو نیست چون پیامبر هیچگاه غلو نمیکند و همانی را میگوید که هست.
این کارشناس مذهبی خاطرنشان کرد: پیامبر به جناب سلمان فرمود هر کسی فاطمه را دوست داشته باشد با من در بهشت خواهد بود؛ انسان نباید پیوند خود را با حضرت زهرا پاره کند. حب و دوست داشتن نشانه و علامت دارد و امام صادق میفرماید نشانه دوست داشتن ترجیح محبوب به غیر است بنابراین آدمی وقتی غیر را بر محبوب ترجیح دهد با آن غیر ملازمت پیدا میکند.
وی در پایان گفت: روایت است اگر کسی فاطمه را دوست داشته باشد با او محشور میشود؛ ما باید ببینیم چه تشابهی بین ما و حضرت زهرا وجود دارد. همچنین پیامبر به جناب سلمان فرمود محبت به فاطمه صد جا به درد میخورد. کسی که حضرت زهرا را دوست داشته باشد در زندگی اش به بن بست نمیرسد. مصیبت حضرت زهرا بالاترین مصائب است.
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