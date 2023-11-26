به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جهانسوز، رئیس بسیج جامعه کشاورزی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد گفت: امنیت غذایی از ارکان امنیت ملی محسوب می‌شود و سازمان بسیج کشاورزی برای علمی‌سازی و ارتقای بهره‌وری این مهم، اقدامات اساسی طی سال‌های گذشته انجام داده است.

وی افزود: سال گذشته با کمک داوطلبان متشکل از نیروی مردمی، اساتید و متخصصان حوزه کشاورزی و دانشجویان این بخش بیش از ۱.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور را به بهره‌برداری رسید و در نظر است امسال این آمار را به ۳ میلیون هکتار برسانیم.

رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور از ورود ۱۰ هزار دانشجو و دانش‌آموخته بسیجی داوطلب جدید به چرخه بسیج کشاورزی خبر داد و گفت: در زمینه کمک به خودکفایی در حوزه دام سبک ۳۵۰ گروه جهادی طی سال گذشته فعالیت داشتند که این رقم امسال به ۵۰۰ گروه افزایش خواهد یافت و با برنامه‌ریزی‌های مشترک با تشکل‌ها و بسیج عشایری ۱۰ هزار دام سبک تحت پوشش این افراد قرار خواهند گرفت.

وی بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان را از دیگر اقدامات سازمان بسیج کشاورزی دانست و گفت: این شرکت‌ها نیز در قالب بسیج مردمی کمک‌های شایانی در هوشمندسازی چرخه کشاورزی انجام داده‌اند.

جهانسوز در پایان اظهار کرد: این سازمان با حمایت وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌های مشترک آموزشی و ترویجی و بهره‌برداری از سامانه‌های مختلف در دست اقدام دارد.