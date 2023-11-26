۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۱

۳ میلیون هکتار زمین کشاورزی با کمک بسیج به بهره برداری می‌رسد

رییس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی ومنابع طبیعی کشور گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده سازمان بسیج حدود ۳میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی را با کمک نیروهای بسیجی به بهره‌برداری خواهد رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جهانسوز، رئیس بسیج جامعه کشاورزی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد گفت: امنیت غذایی از ارکان امنیت ملی محسوب می‌شود و سازمان بسیج کشاورزی برای علمی‌سازی و ارتقای بهره‌وری این مهم، اقدامات اساسی طی سال‌های گذشته انجام داده است.

وی افزود: سال گذشته با کمک داوطلبان متشکل از نیروی مردمی، اساتید و متخصصان حوزه کشاورزی و دانشجویان این بخش بیش از ۱.۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور را به بهره‌برداری رسید و در نظر است امسال این آمار را به ۳ میلیون هکتار برسانیم.

رئیس سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی کشور از ورود ۱۰ هزار دانشجو و دانش‌آموخته بسیجی داوطلب جدید به چرخه بسیج کشاورزی خبر داد و گفت: در زمینه کمک به خودکفایی در حوزه دام سبک ۳۵۰ گروه جهادی طی سال گذشته فعالیت داشتند که این رقم امسال به ۵۰۰ گروه افزایش خواهد یافت و با برنامه‌ریزی‌های مشترک با تشکل‌ها و بسیج عشایری ۱۰ هزار دام سبک تحت پوشش این افراد قرار خواهند گرفت.

وی بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان را از دیگر اقدامات سازمان بسیج کشاورزی دانست و گفت: این شرکت‌ها نیز در قالب بسیج مردمی کمک‌های شایانی در هوشمندسازی چرخه کشاورزی انجام داده‌اند.

جهانسوز در پایان اظهار کرد: این سازمان با حمایت وزارت جهاد کشاورزی برنامه‌های مشترک آموزشی و ترویجی و بهره‌برداری از سامانه‌های مختلف در دست اقدام دارد.

