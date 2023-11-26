دانشگاه شهیدبهشتی از تحریم خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید محمودرضا آقا میری در نشست خبری که امروز در ساختمان مرکزی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: تحریم دانشگاه شهید بهشتی بر روی فعالیت بین المللی اعضای هیات علمی و پذیرش مقالات آنها تاثیر گذار بود ولی برای فعالیت دانشگاه در خارج از ایران محدودیتی ایجاد نکرد.

رییس دانشگاه شهید بهشتی گفت: این ده سال تحریم بین ۱۰ الی ۲۰ روز است که تمام شده و دانشگاه شهید بهشتی از لیست تحریم خارج شده است از این رو برنامه هایی داریم و در تلاش هستیم ارتباط گسترده ای با کشورهای خارجی برقرار کنیم.

وی گفت: ما در زمینه آموزش مهارت های فنی، خوب کار کردیم و اولین دانشگاهی که این فعالیت را شروع کرد دانشگاه شهید بهشتی بود چراکه باید در کنار آموزش، مهارت را خیلی جدی بگیریم و به همین خاطر امکاناتی را فراهم کردیم که دانشجویان در کنار آموزش در رشته تحصیلی خود مهارت های متفاوتی را در فضای دانشگاه کسب کنند.

آقامیری گفت: ما سعی کردیم آموزش مهارت به دانشجویان را در قالب مدرسه مهارتی انجام بدهیم و برنامه هایی داریم که آموزش مهارت در سطح شهر انجام شود تا دانشجویان سراسر دانشگاه ها بتوانند از این امکانات استفاده کنند.

شورای صنفی دانشگاه تشکیل می شود

وی افزود: با توجه به اینکه در دانشگاه شهید بهشتی تا کنون شورای صنفی شکل نگرفته در تلاش هستیم که این شورا تشکیل بشود و در دوره انتخابات شورای صنفی که در گذشته صورت گرفت متاسفانه افراد واجد الشرایط شرکت نکردند اگر انتخابات دوره آینده به روش درست انجام شود، شورای صنفی دانشگاه شهید بهشتی تشکیل می شود.

وی گفت:ما در حال حاضر یک شورای دانشجویی تشکیل داده ایم که اعضای آن از دانشجویان تمامی دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی تشکیل‌شده است و به صورت مداوم جلساتی را تشکیل می دهیم که به نظرات و ایده های این دانشجویان بپردازیم.

آقا میری با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس گفت: تشکل های دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی باید تقاضایی را برای حضور کاندید های مجلس در دانشگاه داشته باشند و بر اساس این تقاضاها اجازه می دهیم کاندیدهای مجلس برای تبیین برنامه های خود در دانشگاه حضور پیدا کنند.

حضور یکی از سران قوا در روز دانشجو

وی در خصوص برنامه‌ ۱۶ آذر عنوان کرد:تقاضاهایی که تشکل های دانشجویی ما برای برگزاری برنامه روز دانشجو داشته اند در حال بررسی است و هم چنین در تلاش هستیم که برای روز ۱۶آذر یکی از سران سه قوا در دانشگاه ما برای روز دانشجو حضور پیدا کنند.

رییس دانشگاه شهید بهشتی گفت:با توجه به اینکه نو دانشجویان پذیرش شده در دانشگاه ترم تحصیلی خود را دیر شروع کرده اند ما به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که برای فصل امتحانات مشکلی به وجود نیاید و کلاس ها و برنامه های این دانشجویان را به طور فشرده برگزار می‌کنیم که واحد های درسی به حد مجاز ۱۷ جلسه برسند و کلاس های درسی از کیفیت آموزشی خوبی برخوردار بشوند.

وی همچنین افزود: در دانشگاه شهید بهشتی هیچ دانشجویی به دلیل مسائل سیاسی از تحصیل باز نماند.

آقامیری با بیان اینکه ۲۰ هزار دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی در حوزه‌های علوم انسانی، مهندسی، پزشکی و حقوقی مشغول تحصیل هستند، افزود: این دانشگاه دارای ۱۰ پژوهشکده و ۲۰ دانشکده فعال است و امسال قرار است سه دانشکده دیگر به آن اضافه می‌شود.

وی در خصوص پذیرش دانشجویان بین الملل عنوان کرد: امسال به میزان ۷۸ نفر در پذیرش دانشجویان بین المللی افزایش داشتیم. بیشتر دانشجویان خارجی دانشگاه شهید بهشتی از کشور هایی مثل سوریه، عراق و افغانستان هستند و شرایط پذیرش این دانشجویان به گونه ای است که حتما باید کاملا به زبان فارسی مسلط و در زمان تحصیل در ایران ساکن باشند.

وی خطاب به خبرنگاران گفت:من به عنوان یک معلم با سابقه در کنار شما اهالی رسانه هستم تا ان شالله تلاش کنیم در جامعه تغییر و تحولات خوبی صورت بگیرد.