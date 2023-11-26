دستاوردهای حوزه هوافضا نتیجه مجاهدت جوانان متخصص و مومن است

به گزارش خبرگزاری مهر ربه نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای و جمعی از اعضای شورای عالی قوه قضائیه، صبح یکشنبه (۵ آذر) از آخرین دستاوردهای نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محل نمایشگاه دائمی این نیرو بازدید کردند.
رئیس قوه قضائیه و عضو شورای عالی امنیت ملی در جریان این بازدید، از نزدیک در جریان بهروزترین دستاوردها و تجهیزات نیروی هوافضای سپاه در حوزههای موشکی، پهپادی، پدافندی و فضایی قرار گرفت.
در جریان بازدیدِ امروز حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای از نمایشگاه بهروزترین و جدیدترین دستاوردهای موشکی، پهپادی، پدافندی و فضایی سپاه جمعی از اعضای شورای عالی قوه قضائیه، وی را همراهی کردند.
در ابتدای این بازدید، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای و مقامات قضائی همراه وی، به یادبود شهدای هوافضای سپاه، ادای احترام کردند.
سردار حاجیزاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه در ابتدای این بازدید، ضمن خیرمقدم به رئیس قوه قضائیه و مقامات قضائی همراه وی، به توضیح و تشریح قابلیتهای آخرین دستاوردهای این نیرو از جمله موشک کروز هایپرسونیک «فتاح ۲»، سامانه پدافندی متحرک «مهران» و سامانه ارتقاءیافته «۹ دی» و همچنین پهپاد «شاهد ۱۴۷» پرداخت که اخیراً در محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا رونمایی شدهاند.
موشک کروز «پاوه» که دارای دقتی بینظیر و بُردی شگفتانگیز است و همچنین موشک «خیبرشکن» که یکی از موشکهای دوربرد نسل سوم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و از «سوخت جامد» استفاده میکند و در فاز فرود قابلیت مانور برای عبور از سپر موشکی را داراست، از دیگر دستاوردهایی بودند که سردار حاجیزاده به ارائه توضیحاتی درخصوص آنها در نزد رئیس قوه قضائیه پرداخت.
در جریان این بازدید، رئیس قوه قضائیه سؤالاتی تخصصی را درخصوص میزان دقت موشکهای هوافضای سپاه مطرح کرد که سردار حاجیزاده فرمانده این نیرو به ارائه جزئیات و تاریخچه این مهم به موجب دستور فرماندهی معظم کل قوا ناظر بر عطف تمرکز بر دقت موشکها پرداخت.
رئیس قوه قضائیه و هیئت همراه، در ادامه از بخش مربوط به پهپادها نیز در نمایشگاه دستاوردهای هوافضای سپاه بازدید به عمل آوردند که در جریان این امر، سردار حاجیزاده به ارائه توضیحاتی درخصوص قابلیتها و مأموریتهای هر کدام از پهپادهای به نمایش گذاشته شده پرداخت.
در این قسمت، پهپادهای غنیمتی نیز رخنمایی میکردند که فرمانده نیروی هوافضای سپاه به ارائه مطالبی درباره آنها مبادرت ورزید.
بخش مربوط به «سکوهای پرتاب»، «اجزا»، «رادارها» و «سامانههای پدافندی زمین به هوا» نیز از دیگر قسمتهای بازدیدشده توسط حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای عضو شورایعالی امنیت ملی و مقامات قضائی همراه وی در جریان بازدید امروز بودند.
بازدید از بخش مربوط به ماهوارهبرها نیز از جمله برنامههای امروز بود؛ در جریان این امر، متخصصِ حوزه ماهوارهبرها، توضیحاتی مبسوط را درخصوص «ماهوارهبر قائم» که نماد پیشرفت فضایی ایران است، به رئیس قوه قضائیه و مقامات قضائی همراه وی ارائه کرد.
سردار حاجیزاده در اثنای توضیحات خود درخصوص قابلیتهای تولیدات موشکی و پهپادی سپاه به این مهم نیز اشاره کرد که پس از حصول نخستین موفقیت در حوزه دقت و بُرد دستاوردهای نظامی، موفقیتهای بعدی در نتیجه عنایات و فضل پروردگار متعال و همت و تخصص جوانان متعهد ایران اسلامی، به سرعت حاصل شدند.
وی با اشاره به سه ضلع اصلی در هوافضای سپاه، گفت: ما برای نیل به موفقیت در نیروی هوافضای سپاه، سه ضلعِ «تحقیقات»، «عملیات» و «تولیدات» را با هم پای کار آوردهایم و یکی از رسالتهای خود را کادرپروری و فرماندهپروری تعیین کردهایم.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه تصریح کرد: اکثر متخصصان ما در این نیرو، عناصر جوان و باانگیزه هستند که خود را سربازان گمنام نظام اسلامی میدانند و در نتیجه مجاهدتهای آنان، امروز به مرحله بیاثر کردن تهدیدات دشمنان رسیدهایم حال آنکه یک دهه پیش به دنبال یافتن تهدیدات دشمنان بودیم.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در این اثناء، دستاوردها و پیشرفتهای دو دهه اخیر حوزه هوافضا را بسیار چشمگیر و در نتیجه مجاهدتهای نیروهای جوان و متخصص و مؤمن دانست که برای ایران اسلامی ارتقاء و بازدارندگی محسوس به همراه داشته است.
رئیس قوه قضائیه همچنین طی سخنانی در جمع تعدادی از مسئولان و متخصصان حوزه هوافضا، با بیان اینکه نیروهای مسلح ما در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی حرکت میکنند، اظهار کرد: نیروهای مسلح ما در حصول استقلال و قدرت بازدارندگی که امروز در بالاترین سطح از آن برخورداریم نقش کلیدی و محوری دارند.
رئیس دستگاه قضا بیان داشت: بنا به گفته سردار حاجیزاده و مشاهدات ما در این بازدید، اکثر متخصصان نیروی هوافضای سپاه، از جوانان در متوسط سنی ۳۰ تا ۳۵ سال هستند؛ جوانان مؤمن و متعهدی که سراسر وجود آنها عشق به اسلام و ایران و مردم و عزت کشور است؛ این بسیار مایه مباهات و افتخار است که در نتیجه مجاهدتهای شبانهروزی این جوانان متدیّن و متخصص، امروز ایران اسلامی به قدرت بازدارندگی عظیمی نائل شده است؛ قدرتی که برای دشمنان رشکبرانگیز است و خشم آنان را برانگیخته است.
عضو شورای عالی امنیت ملی گفت: تاکید ما آن است که این دستاوردهای برجسته و خیرهکننده حوزه هوافضا در مرئی و منظر عموم مردم به ویژه جوانان قرار گیرد تا حس غرور ملی و سرمایه اجتماعی و اعتماد به نفس در میان اقشار مختلف مردم به ویژه نسل جوان، فزونی یابد؛ بدون تردید ارزش و تأثیر این قبیل بازدیدها و نمایشگاهها بعضاً از دهها سخنرانی و فیلم در تزریق احساس غرور و شعف و خودباوری ملی بیشتر است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سخنان خود به موضوع غزه و تهاجم وحشیانه صهیونیستهای غاصب و کودککش نیز اشاره کرد و گفت: در جریان تجاوز رژیم غاصب و موقتی صهیونیستی به مردم غزه، نیروهای مقاومت ضربات سهمگینی را بر پیکرهی این رژیم سفاک وارد آوردند، به گونهای که امروز صهیونیستهای غاصب به وضوح زوال و اضمحلال خود را احساس میکنند.
رئیس قوه قضائیه به بیداری عمومی در سطح جهان پس از مشاهده تجاوزات ددمنشانه صهیونیستها نیز اشاره کرد و گفت: امروز مردم جهان بیدار و هوشیار شدهاند و وجدانهایشان به درد آمده است؛ لذا در خیابانها و معابرِ عمده ممالک غربی به رغم سنگاندازیهای دولتهای خود، علیه جنایات وحشیانه و کودککشیهای صهیونیستها در غزه تظاهرات میکنند، به گونهای که اکنون فضای بیبدیل و بی سابقهای در ضدیت با رژیم صهیونیستی در سراسر جهان ایجاد شده است.
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