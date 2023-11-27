به گزارش خبرنگار مهر، فولاد هرمزگان تنها تیم شرکت کننده در لیگ برتر بسکتبال است که دیدارهای خود در این رقابت ها را بدون برد پیگیری می کند. این تیم طی ۶ هفته گذشته لیگ برتر هر ۶ دیدار خود مقابل تیم های مهرام، نفت، ذوب آهن، مس رفسنجان، رعد پدافند هوایی و آورتا ساری را برگزار کرده است و با ۶ امتیاز در رده دوازدهم و آخر جدول رده بندی ایستاده است.

رضا هنگام پور سرمربی تیم بسکتبال فولاد هرمزگان در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد تیمش تا به این هفته از مسابقات و آنچه منجر به عدم نتیجه گیری شده است، توضیح داد.

وی با بیان اینکه ترکیب تیم فولاد هرمزگان متشکل از ۱۰ بازیکن و تنها ۲ بازیکن غیربومی و ۲ بازیکن خارجی است، گف: البته این دلیل نتایج به دست آمده نیست. جدول برنامه مسابقات طوری است که با تیم های بالانشین و مدعی در بندرعباس بازی داریم و مقابل تیم هایی که شانس بردشان را داریم، مهمان هستیم.

این مربی ادامه داد: همین مسئله نیم فصل اول مسابقات را برای ما سخت می کند. نتایجی هم به دست آورده ایم گویای همین مسئله است. فولاد هرمزگان نتیجه تمام دیدارهای خود را واگذار کرده است اما سه بازی را در وقت اضافه از دست داده است و در یک بازی را هم در سه چهار دقیقه پایانی تسلیم شد آنهم با نتیجه نزدیک.

هنگام پور با بیان اینکه باخت برای مربی است و مسئولیت آن هم با مربی است، تاکید کرد: در بسکتبال وقتی به هر دلیلی نتیجه چند بازی متوالی را واگذار کنیم به نوعی ترس از باخت شکل می گیرد اینگونه که تا دقایق آخر خوب پیش می رویم اما ترس غلبه می کند در حالیکه از حیث کارآیی بازیکنان عملکرد خوبی دارند. البته فولاد هرمزگان تا حدی در دفاع ضعف دارد که باید برطرف شود.

سرمربی تیم فولاد هرمزگان خاطرنشان کرد: در مجموع شرایط برای ما در نیم فصل دوم بهتر خواهد بود چون این فرصت را داریم که با تیم هایی که هم سطح خودمان هستند در بندرعباس بازی کنیم و از آنها امتیاز بگیریم. اینگونه جایگاه بهتری در جدول رده بندی کسب خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه تیم فولاد هرمزگان در هفته هفتم لیگ برتر بسکتبال باید با تیم طبیعت دیدار کند، گفت: همان طور که گفتم در نیم فصل تیم های مدعی مهمان ما هستند و همین مسئله کارمان را برای کسب امتیاز خانگی سخت تر می کند. این بازی هم سختی های خودش را دارد اما برای جنگ و مبارزه می رویم. قاعدتا هم هر تیمی بسکتبال بهتری بازی کند می تواند برنده شود.

هنگام پور همچنین از ترکیب بازیکنانش ابراز رضایت کرد و یادآور شد: نتیجه نگرفته ایم اما از عملکرد بازیکنان راضی هستم. آنها جوان هستند اما تلاش زیادی دارند. البته در مجموع آنطور که دلم میخواهد هنوز در لیگ برتر بسکتبال جا نیفتاده ایم اما اطمینان دارم به مرور وضعیت متفاوت و بهتر از این خواهد شد.

وی همچنین از شرایط لیگ برتر در فصل جاری ابراز رضایت کرد و گفت: شرایط لیگ متفاوت از همیشه است. نسبت به قبل رقابت تیم ها خیلی به هم نزدیک تر شده است طوریکه ۶ تیم در بالا و ۶ تیم در پائین جدول با هم رقابت دارند.

سرمربی تیم فولاد هرمزگان تاکید کرد: فصل نقل و انتقالات برای فصل جاری به موقع تمام شد و همه تیم ها فعالیت خود را در بازه زمانی مشخص شده به سرانجام رساندند. بنابراین تیم ها تمرینات پیش فصل خود را به خوبی انجام دادند. حضور بازیکنان خارجی هم بی تاثیر در شرایط ایجاد شده نیست. سال گذشته دو سه بازیکن خارجی در لیگ فعالیت داشتند اما تعداد آنها برای مسابقات امسال به ۱۸ - ۱۷ نفر رسیده است.