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۶ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۷

مسوول بنیاد ملی نوجوان شعبه فارس:

هدف رویداد «دختران حاج قاسم» پرورش کنشگران اجتماعی است

هدف رویداد «دختران حاج قاسم» پرورش کنشگران اجتماعی است

شیراز - مسوول بنیاد ملی نوجوان تبلیغات اسلامی فارس گفت: رویداد دختران حاج قاسم در پی جذب نوجوانان و پرورش آنان به عنوان فعالان و کنشگران مسوولیت‌پذیر و حل‌کننده مسایل فرهنگی و اجتماعی است.

مریم محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: ما باید حرف‌های نسل جدید به خصوص دختران نوجوان را بشنویم و سعی کنیم این نسل دیده شود زیرا دشمن درصدد است با ارائه محتوای غلط و خلاف معارف دینی و ارزشهای انقلابی، این نسل را به سمت خود جذب کند و از ظرفیت آن برای ضربه زدن به انقلاب بهره ببرد.

مسؤول بنیاد ملی نوجوان اداره تبلیغات اسلامی استان فارس افزود: رویداد دختران حاج قاسم با همین هدف راه‌اندازی شده و نمود رویکردی است که رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید دارند که ما به جای نگاه دفاعی و انفعالی، یک گام جلوتر آمده و در موضع کنشگری بربیاییم و در کنار پاسخ به شبهاتی که دشمن مرتب مطرح می‌کند، ماهیت دشمن را به چالش بکشیم.

مریم محمدزاده خاطرنشان کرد: هدف ما این است که کنشگران فعال اجتماعی و فرماندهان میدان‌های جهاد فرهنگی را تربیت کنیم و رویکرد نقادانه و نگاه با دید باز و ژرف را به نوجوانان یاد بدهیم و در همین راستا اولین رویداد منطقه‌ای دختران حاج قاسم در شمال استان فارس را اخیراً در شمال استان فارس با مشارکت دادن دانش آموزان دختران نوجوان شهرستان‌های آباده، اقلید، بوانات، خرم‌بید برگزار کردیم و رویداد دوم ما نیز در سپیدان برگزار خواهد شد.

این کارشناس اداره کل تبلیغات اسلامی فارس افزود: پس از آموزش تفکر نقادانه نوبت به بیان مساله و سپس حل مسائل می‌رسد و ما به نوجوانان یاد می‌دهیم چگونه مسائل را حل کنند.

کد مطلب 5950666

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