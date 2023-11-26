به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره رسانهای جمعیت با محوریت مبحث جوانی جمعیت و فرزندآوری برگزار میشود. این رویداد با همکاری مرکز علم و فناوری جمعیت طیبه دانشگاه جامع امام حسین، دبیرخانه ستاد ملی جوانی جمعیت، بنیاد سیاست پژوهی پدیدار و مؤسسه متد (مرکز توسعه دانش مسئله محوری) طی سه جلسه حضوری در مورخه ۹، ۱۶ و ۲۳ آذر، صورت میپذیرد.
موضوع جمعیت، به یکی از مسائل اساسی برنامهریزیهای آتینگر و آیندهپژوهانه کشورها بدل شده است. با وجود این، هنوز بسیاری از شاخصها و زوایای کارشناسی آن در بین افکارعمومی و رسانهها، مغفول مانده است. این نکته ضرورت تبیین و تشریح ابعاد پنهان مسئله جمعیت را گوشزد میشود. با وجود این، آموزش و تربیت نویسندگان خلاق و مستعد، برای قلمفرسایی در این حوزه، اهمیت خطیری دارد.
بههمین منظور، قرار است نخستین دوره رسانهای جمعیت با محوریت مبحث جوانی جمعیت و فرزندآوری برگزار شود. این رویداد با همکاری مرکز علم و فناوری جمعیت طیبه دانشگاه جامع امام حسین، دبیرخانه ستاد ملی جوانی جمعیت، بنیاد سیاست پژوهی پدیدار و مؤسسه متد (مرکز توسعه دانش مسئله محوری) برپا شدهاست.
این دوره رسانهای طی سه جلسه حضوری مورخه نهم، شانزدهم و بیست و سوم آذر ماه در شهر تهران برگزار میشود. سایر جلسات این دوره نیز به صورت مجازی انجام میگردد.
مهلت ثبتنام در این رویداد، تا روز سهشنبه هفتم آذر ماه اعلام شده است. همچنین پس از شرکت در این دوره، به افراد گواهی معتبر اعطا میگردد و با ۱۵ نفر از اعضای برگزیده رویداد، به صورت دورکاری همکاری انجام میشود.
بنابراین این رویداد برای دانشجویان، طلاب، فعالان رسانه و علاقهمندان به تولیدات رسانهای مکتوب بستر مناسبی ایجاد کرده است.
علاقهمندان برای تکمیل ثبتنام و شرکت در این دوره میتوانند از طریق مراجعه به این لینک https://mtod.ir/population-media-course نسبت به تکمیل ثبتنام، اقدام کنند.
