به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیاست سپهری بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه اظهار کرد: کار گازرسانی به واحدهای مرزی با توجه به بعد مسافت و صعب العبور بودن این مناطق بسیار کار سختی است که شرکت گاز استان به خوبی از عهده آن برآمده است.

وی افزود: گازدار شدن واحدهای مرزی موجب رفاه و آسایش کارکنان مرزبانی و انجام بهتر وظایف می‌شود و مشقات استفاده از سوخت‌های مایع را از بین خواهد برد.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه تصریح کرد: امروز بسیاری از واحدهای مرزی ما از گاز طبیعی که ثمره تلاش مدیریت و کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاه است، بهره مندند و این امر باعث شد که ما حضوراً برای قدردانی و عرض خداقوت در شرکت گاز حاضر شویم.