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۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۸:۴۳

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه:

گازرسانی به واحدهای مرزبانی سختی کار را کاهش می‌دهد

گازرسانی به واحدهای مرزبانی سختی کار را کاهش می‌دهد

کرمانشاه- فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه گفت: گازرسانی به واحدهای مرزبانی سختی کار مرزبانان را کاهش می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیاست سپهری بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه اظهار کرد: کار گازرسانی به واحدهای مرزی با توجه به بعد مسافت و صعب العبور بودن این مناطق بسیار کار سختی است که شرکت گاز استان به خوبی از عهده آن برآمده است.

وی افزود: گازدار شدن واحدهای مرزی موجب رفاه و آسایش کارکنان مرزبانی و انجام بهتر وظایف می‌شود و مشقات استفاده از سوخت‌های مایع را از بین خواهد برد.

فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه تصریح کرد: امروز بسیاری از واحدهای مرزی ما از گاز طبیعی که ثمره تلاش مدیریت و کارکنان شرکت گاز استان کرمانشاه است، بهره مندند و این امر باعث شد که ما حضوراً برای قدردانی و عرض خداقوت در شرکت گاز حاضر شویم.

کد مطلب 5950743

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