برنامه گازرسانی به مناطق مرزی تداوم خواهد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حسینی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار با فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه اظهار کرد: خدمت رسانی به مردم و سایر نهادهایی که خادم ملت بزرگ ایران هستند افتخار بی بدیلی برای شرکت گاز است.

وی افزود: در نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت رسانی به مناطق محروم و مرزی یکی از اولویت‌ها است که ما در شرکت گاز آن را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه تصریح کرد: امروزه همانطور که شهرهای بزرگ از نعمت گاز استفاده می‌کنند، شهرهای کوچک و روستاهای دورافتاده و مرزی نیز از گاز برخوردارند و این از برکات نظام اسلامی است.

حسینی بیان کرد: به اهمیت و سختی کار نیروهایی که در مرزها به حراست از کیان میهن مشغول هستند واقفیم و ما در شرکت گاز استان، گازرسانی به واحدهای مرزی نیروهای نظامی و انتظامی را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

وی ادامه داد: به لطف خداوند و با تلاش همکارانم در شرکت گاز استان، تا پایان سال جاری تمام استان از نظر برخورداری از گاز طبیعی سبز خواهد شد.

گفتنی است، در بخش پایانی این دیدار فرمانده مرزبانی استان کرمانشاه با اهدا لوح تقدیر از زحمات و خدمات مدیرعامل شرکت گاز استان قدردانی به عمل آورد.