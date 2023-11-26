حجت الاسلام عظیم آسوده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزبانی خراسان شمالی از چهل و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در آستانه برگزاری این رویداد قرآنی در خراسان شمالی بالغ بر ۴۶ محفل قرآنی در شهرستان‌های استان و با حضور مردم و قاریان بین‌المللی برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی افزود: این محافل از روز شنبه، ۴ آذرماه در سطح استان آغاز شد و تا ۱۵ آذرماه در شهرها مختلف استان ادامه پیدا می‌کند.

وی همچنین ادامه داد: طی نخستین شب از این محافل قرآنی، مردم مسجد امام رضا بجنورد، شهرستان بام و صفی آباد و همچنین شهر پیش قلعه و نیز مجموعه نیروی انتظامی استان میزبان قاریان بین‌المللی کشور بودند.

آسوده از برگزاری این محافل در مساجد و تکایا و بقاع متبرکه خبر داد و گفت: تمامی شهرستان‌های استان میزبان محافل قرآنی هستند و در هر شهرستان نیز قریب به ۴ الی ۶ محفل قرآنی برگزار خواهد شد.