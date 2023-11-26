  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۹:۲۶

همزمان با میزبانی خراسان شمالی از مسابقات قرآن کریم؛

محافل قاریان بین المللی در شهرستان‌های خراسان شمالی برگزار می شود

محافل قاریان بین المللی در شهرستان‌های خراسان شمالی برگزار می شود

بجنورد_ مدیرکل اوقاف و امورخیریه خراسان شمالی گفت: محافل قرآنی قاریان بین‌المللی همزمان با میزبانی خراسان شمالی از مسابقات سراسری قرآن کریم در تمامی شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

حجت الاسلام عظیم آسوده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزبانی خراسان شمالی از چهل و ششمین دوره مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در آستانه برگزاری این رویداد قرآنی در خراسان شمالی بالغ بر ۴۶ محفل قرآنی در شهرستان‌های استان و با حضور مردم و قاریان بین‌المللی برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی افزود: این محافل از روز شنبه، ۴ آذرماه در سطح استان آغاز شد و تا ۱۵ آذرماه در شهرها مختلف استان ادامه پیدا می‌کند.

وی همچنین ادامه داد: طی نخستین شب از این محافل قرآنی، مردم مسجد امام رضا بجنورد، شهرستان بام و صفی آباد و همچنین شهر پیش قلعه و نیز مجموعه نیروی انتظامی استان میزبان قاریان بین‌المللی کشور بودند.

آسوده از برگزاری این محافل در مساجد و تکایا و بقاع متبرکه خبر داد و گفت: تمامی شهرستان‌های استان میزبان محافل قرآنی هستند و در هر شهرستان نیز قریب به ۴ الی ۶ محفل قرآنی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5950762

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها