به گزارش خبرنگار مهر، مجید منادی بعد از ظهر امروز یکشنبه در آئین اختتامیه سی و یکمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و چهارمین دوره کتاب سال خوزستان اظهار کرد: برای ما افتخار است که وقتی در خوزستان برنامههایی با محوریت کتاب برگزار میشود شاهد استقبال خوبی هستیم و این مساله در خصوص روستاها و سایر بخشهای استان هم صدق میکند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان بیان کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طرحهای خلاقانه و ابتکاری که در روستاها در راستای ترویج کتاب و کتابخوانی انجام میشود، طرحهایی را انتخاب و به عنوان برترینها معرفی میکند که خوزستان چند سال متوالی است در لیست برترینهای این طرح قرار دارد و امیدواریم آن گونه که در شأن و ارزش تاریخ و فرهنگ مردم خوزستان است، در این حوزه فعالیت داشته باشیم.
وی ضمن تبریک روز بسیج گفت: امروز در فضای حوزه فرهنگی، بار سنگین و بخش عمده کار در بخشهای بسیج در همه قشرها اعم از دانش آموزی، دانشجویی، اساتید، مهندسان و… اتفاق میافتد که امیدوار هستیم بتوانیم این هم افزایی را بیش از پیش با مجموعههای بسیج داشته باشیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان ادامه داد: یکی از ویژگیهای بسیج این است که در همه محلهها و منطقهها فعالیت دارد که این یک ظرفیت خوب برای کارهای حوزه کتاب و کتابخوانی است؛ لذا به نظر بنده یکی از اقداماتی که باید برای فعالیت در حوزه کتاب و کتاب خوانی انجام شود، رفتن به سمت مجموعههای بسیج و کانونهای فرهنگی هنری مساجد است.
منادی بیان کرد: به مناسبت هفته بسیج، مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سپاه و بسیج در ۱۱۰ منطقه از استان اقداماتی را در خصوص کتاب، کتابخوانی و مطالعه انجام داد و آمادگی این را دارد که در این راستا به هر دستگاه دیگر که پای کار باشد، همکاری کند.
وی عنوان کرد: در چهارمین دوره کتاب سال خوزستان تعداد ۶۵ اثر به دبیرخانه رسید که هشت عنوان کتاب به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند. هر اثر را حداقل ۲ داور در خانه کتاب و ادبیات ایران مورد بررسی قرار داده است و تنها بخش خوزستان شناسی توسط داورهای خوزستانی داوری شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان اضافه کرد: ۲ کتاب به عنوان برگزیده و پنج عنوان هم شایسته تقدیر اعلام شدند. همچنین در بخش خوزستان شناسی نیز ۱۰ اثر به دبیرخانه رسید که سه اثر برگزیده شدند.
منادی با بیان اینکه روزانه چندین برنامه فرهنگی متنوع در خوزستان برگزار میشود، تصریح کرد: اگر کتاب را به عنوان یک اولویت مد نظر قرار دهیم، سوال پیش میآید که در این راستا چه فعالیتهایی را انجام دادهایم؟ درست است که برگزاری برنامهها، تقدیر از نویسندهها و مؤلفان جز وظایف ما است اما اگر میزان مطالعه متناسب با فرهنگ، هنر و تاریخ ما نباشد، این امر زیبنده ما نیست.
وی اظهار کرد: گاهی متولیان، دلسوزان و دغدغهمندان عرصه کتاب از اعداد و ارقامی که اعلام میشود، سرافکنده میشوند. قطعاً باید مجموعهای از کارها و فعالیتها صورت بگیرد و با اولویت بندی در این حوزه کار شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: در حال حاضر میزان قرائت، مطالعه و برنامههای این حوزه، در شأن این استان نیست که باید در این خصوص کار شود. از طرفی مؤلفان هم فعالیت خاص، ویژه و کارهای ابتکاری به آن اندازه که باید انجام ندادهاند تا مساله مطالعه به یک دغدغه عمومی تبدیل شود، البته در برخی نقاط کارهایی میشود که تک مضرابی هستند اما اینها کافی نیست.
معاون فرهنگی و رسانه فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در ادامه بیان کرد: هفته کتاب فرصت مغتنمی است تا به فرهنگ کتاب و کتابخوانی پرداخته شود که بتوان سرانه مطالعه را بالا برد. همینطور که در هفته کتاب همه دستگاههای فرهنگی، هنری و صنعتی یاریگر ما بودند و برنامههای متعددی به این مناسبت در استان برگزار شد، این کار ادامه داشته باشد.
مهرانگیز بحیرایی گفت: همانطور که در سیره نبوی و اسلامی ما به امر کتاب و کتابخوانی توصیه شده است، امید میرود بتوانیم خوزستان را بیش از پیش به حوزه کتاب و کتابخوانی سوق دهیم تا همچون سالهای گذشته شهر اهواز و استان خوزستان به عنوان شهر برتر حوزه کتاب معرفی شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از نویسنده های کتابهای «علوم کاربردی در حوزه دامپزشکی»، «باکتریهای بیماریزا مواد غذایی» به عنوان کتابهای برتر و از نویسنده های کتابهای «زبان گویشهای محلی، گویش رامهرمزی»، «علوم خاص زیست شناسی»، «زیرا که همچنان» و «پیشینه تاریخ دانشگاه جندی شاپور اهواز» به عنوان شایستههای تقدیر چهارمین دوره کتاب سال خوزستان تقدیر شد. همچنین از نویسنده های کتابهای «جستارهایی درباره تاریخ جندی شاپور»، «تاریخ شوشتر در عصر ساسانی» و «فرهنگ ترکیبهای عطفی در گویش بهبهانی» به عنوان برگزیدههای بخش خوزستان شناسی تجلیل شد.
در طرح «جشنواره کتاب، مدرسه ما» از دانش آموزهای مدرسههای معرفت، بهار و مدرسه بعثت ۲ شهرستان کارون تجلیل شد؛ همچنین نویسندهها و مروجان کتاب، کتابفروشیها، مدیرهای مسئول انتشارات کتاب و خبرنگاران حوزه کتاب و مروج کتابخوانی دیگر تجلیل شوندههای این برنامه بودند.
در پایان از پوستر پنجمین دوره کتاب سال خوزستان رونمایی شد.
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