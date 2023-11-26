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۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۹:۲۵

از ظهر سه شنبه؛

سامانه بارشی به خراسان شمالی می‌رسد

سامانه بارشی به خراسان شمالی می‌رسد

بجنورد_ رییس اداره پیش‌بینی هواشناسی خراسان شمالی گفت: سامانه بارشی از ظهر سه‌شنبه خراسان شمالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مهری هاشمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هشدار سطح زرد هواشناسی در خراسان شمالی صادر شد.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: از ظهر روز سه شنبه، شاهد کاهش ۴ تا ۶ درجه‌ای دمای هوا و بارش باران در اغلب مناطق استان خواهیم بود.

وی در ادامه افزود: فعالیت این سامانه تا صبح چهارشنبه در اغلب نقاط خراسان شمالی به ویژه مناطق مرکز و شمال استان و شهرستان‌های مانه، سملقان، راز و جرگلان، بخش‌هایی از بجنورد، شمال و شرق اسفراین، گرمه، جاجرم و شیروان ادامه پیدا خواهد کرد.

هاشمی خاطر نشان کرد: وزش باد لحظه‌ای شدید در پاره‌ای نقاط همراه با گردوخاک، بارش باران در پاره‌ای از نقاط، رگبار باران و رعد و برق و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف و مه‌گرفتگی نوع مخاطره‌های فعالیت این سامانه هواشناسی خواهد بود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی خراسان شمالی گفت: لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید، آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، سیلابی شدن مسیل‌ها، صاعقه در استان شاهد خواهیم بود.

کد مطلب 5950770

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