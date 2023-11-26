اصلاح بخشنامه «مسدوسازی سپرده ریالی متقاضیان تخصیص ارز»

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی پیرو بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ موارد اصلاحی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا را ابلاغ کرد.
۱- جدول مندرج در بند (۱) از بخشنامه فوقالذکر به شرح ذیل اصلاح و جایگزین میشود:
۲- بند (۷) از بخشنامه صدرالذکر به شرح ذیل اصلاح میشود:
۷- دارو و تجهیزات پزشکی (صرفاً دارای مجوز صادره از سوی سازمان غذا و دارو و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ثبت سفارش مربوطه منوط به عدم کاربرد آرایشی و بهداشتی) از شمول مفاد بندهای فوقالذکر مستثنی هستند.
تبصره: سازمان غذا و دارو باید با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه تمهیدات لازم جهت درج اطلاعات ماهیت کالا (دارو / تجهیزات پزشکی / آرایشی / بهداشتی) در ثبتسفارش را اتخاذ و اقدام کند.
در خاتمه این بخشنامه تاکید شده است، مراتب را به تمامی شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت شود.
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