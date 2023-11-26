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۵ آذر ۱۴۰۲، ۲۳:۴۲

اصلاح بخشنامه «مسدوسازی سپرده ریالی متقاضیان تخصیص ارز»

اصلاح بخشنامه «مسدوسازی سپرده ریالی متقاضیان تخصیص ارز»

بانک مرکزی بخشنامه میزان تعیین نسبت مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب‌های متقاضی نزد بانک‌ها به عنوان سپرده تخصیص ارز در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت‌آماری (تخصیص ارز) را اصلاح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی پیرو بخشنامه شماره ۲۶۱۶۵۴‌/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ موارد اصلاحی ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا را ابلاغ کرد.

۱‌- جدول مندرج در بند (۱) از بخشنامه فوق‌الذکر به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می‌شود:

اصلاح بخشنامه «مسدوسازی سپرده ریالی متقاضیان تخصیص ارز»

۲‌- بند (۷) از بخشنامه صدرالذکر به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

۷‌- دارو و تجهیزات پزشکی (صرفاً دارای مجوز صادره از سوی سازمان غذا و دارو و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ثبت سفارش مربوطه منوط به عدم کاربرد آرایشی و بهداشتی) از شمول مفاد بندهای فوق‌الذکر مستثنی هستند.

تبصره: سازمان غذا و دارو باید با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه تمهیدات لازم جهت درج اطلاعات ماهیت کالا (دارو / تجهیزات پزشکی / آرایشی / بهداشتی) در ثبت‌سفارش را اتخاذ و اقدام کند.

در خاتمه این بخشنامه تاکید شده است، مراتب را به تمامی شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت شود.

کد مطلب 5950805

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