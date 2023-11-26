مهدی ترابی: از اهمیت سه امتیاز بازی با النصر باخبریم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ترابی در نشست خبری پیش از بازی پرسپولیس و النصر عربستان در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا گفت: بازی خیلی سختی داریم و تلاش می‌کنیم سربلند از زمین خارج شویم. بازیکنان پرسپولیس از اهمیت این مسابقه مطلع هستند. در بازی با استقلال تاجیکستان، امتیاز مورد انتظار را نگرفتیم و باید تلاش خود را چند برابر کنیم تا هدیه خوبی به هواداران بدهیم.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس با انتقاد از میزبانی باشگاه النصر عربستان بیان کرد: اتفاق خوبی رخ نداد و من هم یک گلایه می‌کنم. ما در تهران میزبانی خیلی خوبی از النصر داشتیم. با این حال متأسفانه تاکنون به چیزی که در شأن و شخصیت ما بود، پرداخته نشد.

دیدار دو تیم ساعت ۲۱:۳۰ فردا دوشنبه ششم آذرماه در ورزشگاه مرسول پارک شهر ریاض برگزار می‌شود.