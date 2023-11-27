سپاهان دنبال پرواز به مرحله بعد با نیروی هوایی عراق

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و نیروی هوایی عراق از ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه امروز دوشنبه در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه ازادی برگزار می‌شود.

رأی کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر محرومیت میزبانی سپاهان در اصفهان همچنان باعث برگزاری دیدار دو تیم در ورزشگاه ازادی شده است اما سپاهان برای حفظ شانس صعود خود به دور حذفی اندیشه‌ای جز کسب سه امتیاز مقابل نماینده فوتبال عراق ندارد.

نیروی هوایی که در نخستین بازی ACL۲۰۲۳ مقابل سپاهان اصفهان تن به تساوی دو - دو داد حالا باید مقابل تیمی قرار بگیرد که به گفته ژوزه مورایس برای نخستین بار تمام بازیکنان خود را به جز امید نورافکن در اختیار دارد.

تلاش دو تیم قبل از این دیدار هفت امتیاز برای هر یک به همراه داشته است که این دیدار اهمیت زیادی در صعود احتمالی هر یک از انها به همراه الاتحاد عربستان خواهد داشت.

طبق قوانین فصل جاری کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم‌های نخست از ۱۰ گروه به همراه ۶ تیم برتر دوم به مرحله حذفی صعود می‌کنند که همین موضوع رقابت بین آنها را به اوج خود رسانده است.

سپاهان که در فصل جاری بارها دچار حاشیه‌های مدیریتی شده بود در آخرین بازی خود در لیگ قهرمانان آسیا توانست ۹ گل به آلمالیق ازبکستان به ثمر برساند که بهترین نتیجه تاریخ تیم‌های ایرانی در این رقابت‌ها بوده است. همچنین آنها در آخرین بازی لیگ برتر هم توانستند سه بر یک استقلال خوزستان را شکست دهند تا با روحیه ای مضاعف پذیرای دیدار با نیروی هوایی عراق شوند.